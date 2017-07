Festa de Sant’Ana começa hoje em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Tem início as 21h de hoje, na praça Manoel Joaquim Teodoro, a XXIII edição da Festa de Sant’Ana. Um dos destaques desta festa será o desfile, que está programado para a noite de amanhã. A entrada é franca todos os dias.

De acordo com a organização, o desfile tem por objetivo, “destacar a beleza da mulher forte, determinada e de traços inocentes e maduros. A mulher imbeense estará representada por Cintia Grossi, Kelly Nascimento, Larissa Lemesh, Larissa Peixoto, Liliane Soares, Sara Ferreira, Tawayane Cristina, Thaline Melo e Taynara Amaral.

Léo Araújo é o locutor oficial da festa. Hoje, shows com Mateus Luccato e banda Expresso & Companhia. Para amanhã, além do desfile, apresentações de Adair Cardoso, Kaio e Kaique. A festa se encerra no domingo (23), com show de Dimas e seus teclados e Lorena Soares.