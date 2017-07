32ª Festa do Bonjesuense Ausente anima fim de semana em Bom Jesus do Galho

Mariana Fagundes e Alemão do Forró estão entre as atrações do evento

BOM JESUS DO GALHO – Tem início na noite de hoje e vai até o próximo domingo (23), a 32ª Festa do Bonjesuense Ausente, um dos principais eventos do calendário festivo da cidade e que terá como palco a praça Padre Dionísio, e grande motivação de reunir moradores da cidade e os filhos da terra que residem fora. A abertura oficial da Festa será às 21h, seguida de shows com Alemão do Forró e Banda Master. Após a apresentação das bandas, será aberta a tenda eletrônica, fazendo valer o que diz a organização do evento: “nossa programação é para todos os gostos”.

Às 5h do sábado (22), será promovida alvorada com banda de música que vai percorrer as principais ruas e avenidas da cidade. A partir das 13h, as crianças vão poder se divertir com a rua do lazer promovida pela Arca da Alegria. Às 14h50, no campo da ASBJ, os times Bonjesuense Ausente e Bonjesuense Presente disputam partida amistosa. Em seguida, motociclistas experientes farão um espetáculo de manobras radicais, ao som de playlist abarrotada de rock´n roll. O Pagode & Cia se apresentará, às 17h, na Tenda Cultural, do jardim central. Shows com Mariana Fagundes e Tati Meire (Axé Mondo) vão animar a Noite das Patroas. Após os shows, será reaberta a tenda eletrônica.

Produtos da Agricultura Familiar de Bom Jesus do Galho poderão ser degustados no Café da Manhã de Aniversário, que será promovido às 6h do domingo (23), último dia do evento. Às 10h, entra em cena o cardápio da domingueira, com degustação gratuita da Feijoada da Potência, e tendo pagode como trilha musical. Ao meio-dia, será dado início a atividades de motociclismo, como Motocross dos Amigos de São José do Porto, e participação do campeão de freestyle, Natan Azevedo. Um encontro de motociclistas e apresentação de banda de rock será outra atração da tarde do sábado. Às 16h, entra em cena a Banda Comichão. Às 21h, encerrando a Festa, será promovido um show com Jander Batista, Ronam e Mateus, talentos regionais; e com Lysa e Layanne.

A Festa do 32º Bonjesuense Ausente, com entrada franca todos os dias, é uma realização do Departamento Municipal de Cultura e Turismo.