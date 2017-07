Diplomados prefeito e vice de Santa Rita de Minas

Ademilson e Nem do Robson venceram a eleição ocorrida no último dia 2

CARATINGA – A diplomação dos eleitos para os cargos de prefeito e de vice de Santa Rita de Minas aconteceu na manhã de ontem, em solenidade realizada nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Sousa. Ademilson Lucas Fernandes (PP), que tem Erci Mariano de Lima (PTdoB), a ‘Nem do Robson’, como vice, concorreu pela Coligação “Trabalho e Humildade a Serviço da Comunidade”. Ele venceu a eleição ocorrida no último dia 2 com 53,29% dos votos válidos (2.461). Os candidatos derrotados nas urnas, Waldir Rosa (PRB) e Cléssio (PR), tiveram 2.141 e 16 votos, respectivamente.

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES

As eleições suplementares se deram porque o eleito para o cargo de prefeito no pleito de 2016, Ilton Rosa de Freitas (PRB), teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), então o vereador Ademilson, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas, assumiu interinamente o cargo de prefeito até que novas eleições fossem realizadas.

DIPLOMAÇÃO

A diplomação foi dirigida pelo juiz eleitoral Anderson Fábio Nogueira Alves. Estiveram presentes o promotor de justiça Igor Augusto de Medeiros Provinciali, major PM Márcio Roberto, delegada PC Luzinete Maria de Sá, além de correligionários de Ademilson e Nem do Robson.

Bastante emocionado, Ademilson considerou que essa foi a vitória da humidade. “Não esperava ser prefeito. Havia sido eleito vereador, mas cumpri o papel que a justiça me atribuiu, assumindo interinamente o cargo de prefeito. Sabia das dificuldades que enfrentaria, mas como sempre agi, trabalhei incansavelmente para colocar a casa em ordem. A partir daí, comecei a atender a população que mais necessitava. Quero que meu governo faça a diferença; senti que precisava continuar para ajudar o povo que está tão necessitado. Me candidatei, o povo entendeu que eu merecia continuar. Amo este povo e farei de tudo por ele”, ponderou o prefeito.

Com a voz embargada, Nem do Robson, recebeu em lágrimas os parabéns. Ela agradeceu ao seu marido e prometeu fazer um governo justo, atendendo as necessidades da população.

Robson Cimini, esposo da vice Erci, disse ser o responsável pelo processo que determinou o afastamento de Ilton Rosa. Ele declarou estar muito feliz. “Lutei muito para esse acontecimento. Entrei com o processo, pois acreditei na justiça e ela foi feita. Esse dia é muito especial, pois tenho certeza que Ademilson e minha esposa farão um governo honesto e voltado para a população mais carente”.

Ao final da solenidade, o magistrado Anderson Fábio agradeceu a toda sua equipe, parabenizou os diplomados e a população de Santa Rita de Minas, que compareceu

em sua maioria para cumprir o papel de cidadão. Ele também enalteceu o papel dos demais candidatos que seguiram as regras e colaboraram para que tudo corresse conforme a legislação. Ele finalizou aconselhando aos eleitos a atenderem sempre a população e a escutar o seu povo para, assim, fazer um governo justo.