Começo de Conversa: Um programa de entrevistas, com foco na informação

CARATINGA – Criado em setembro de 2016, com a proposta de mostrar à sociedade em âmbito local e regional, assuntos e personagens que compõem nosso dia a dia, sejam empresariais, filantrópicos, sociais, políticos, religiosos, enfim, o programa Começo de Conversa foi conquistando um espaço, antes já explorado, mas, até então, não cimentado dentro da área de comunicação local. Com cumplicidade da internet, o programa acabou ganhando público de outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, região nordeste do País e até de outros países pelas facilidades que a rede mundial de computadores implementou.

Professor Eugênio Maria Gomes, engenheiro por formação, pós-graduado, mestre e doutor em Administração, com especialização em Marketing, é o âncora do programa, que se construiu com uma roupagem diferente: um entrevistador com comunicação sutil, sensível, sem ser ingênua, nem piegas, mas enfática.

Com 56 entrevistas já mostradas pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV – é o único programa transmitido por três canais de televisão na região – , o programa se tornou uma “ferramenta” para mostrar aos moradores da Microrregião da Vertente Ocidental do Caparaó, composta por uma dezena de municípios ao entorno de Caratinga, 16 ao todo, e também ao mundo – pelo acesso que a internet vem proporcionando a outras pessoas interessadas em ‘novidades de sua terra’ – que é possível, “mesmo sendo do interior”, fazer a diferença em um país de tantas indiferenças.

Em sua mais recente entrevista, com o deputado Durval Ângelo, figura polêmica em Minas Gerais, que já presidiu a Comissão de Direitos Humanos no Estado, ameaçado de morte por sua atuação em casos de chacinas, torturas, mortes de jornalistas, testemunha convocada pelo Ministério Público de Minas no caso “Goleiro Bruno”, Eugênio Maria Gomes, com sua sutileza e sensibilidade, que lhe são peculiares, conseguiu ‘tirar’ declarações antes não divulgadas até o dia da gravação sobre assuntos importantes que envolvem os mineiros, mas, sobretudo, o caso recente de Santa Margarida, que culminou na morte de um policial militar e de um vigilante bancário.

À frente das câmeras, e diante de um dos entrevistadores que mais inspira confiança na atualidade do jornalismo em Caratinga e região, o deputado Durval Ângelo revelou, depois de ser questionado se os Direitos Humanos não privilegiam mais o marginal que o marginalizado: “O crime em Santa Margarida ainda vai render capítulos contundentes, com o envolvimento de “gente graúda” – inclusive em relação à origem da arma utilizada -, mas que neste momento eu não posso revelar”

O deputado esteve nos estúdios da UNEC TV, na última quarta-feira, 19, onde revelou, durante a gravação do programa que será exibido na próxima terça-feira, que a origem de uma das armas usadas no crime em Santa Margarida irá revelar que a ação dos assaltantes é “atípica ao que vem ocorrendo no País, onde bandidos da Bahia e São Paulo tem se deslocado para cidades do interior a fim de cometer assaltos contra bancos; a quadrilha que agiu em Santa Margarida tem ramificações em Orizânia, Carangola e na própria região de Santa Margarida”.

“Uma das pautas mais reveladoras das quais participei. O deputado, por ter sua vida ligada ao Seminário Católico, às causas da igreja, parece fazer da verdade, sua ferramenta de atuação política, porque fala de uma maneira tão reveladora que parece ser feito de aço, como se as balas que lhe são produtos de ameaça corriqueira não fossem atingi-lo. Corajosa a entrevista, é o que eu posso dizer”, comentou o jornalista Willian Ribeiro, que colaborou com a pauta de entrevista.

Tanto o diretor de produção, Luciano Rust, quanto cinegrafistas e editores, comentaram: “Uma das entrevistas mais importantes da UNEC TV”.

A diretora executiva Solange Araújo, que já passou pelas mídias de rádio, jornal impresso, assessoria de comunicação e agora televisão, pode ter uma avaliação precisa da importância de um programa dessa envergadura: “Nosso compromisso é levar informação até você, e as entrevistas feitas pelo Professor Eugênio no Começo de Conversa, tem nos surpreendido muito positivamente. Como a desta semana, feita com o deputado Durval, que está imperdível”.