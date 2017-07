CASU lança hoje o 3º Volume de EQUOTERAPIA – Teoria e Prática

Evento acontece em Belo Horizonte às 19h30, no Parque da Gameleira, Alameda dos Núcleos, durante o Encontro Técnico-Científico de Equoterapia

DA REDAÇÃO – Os organizadores e escritores da Coleção EQUOTERAPIA realizam hoje o lançamento do 3º Volume da Coleção EQUOTERAPIA Teoria e Prática. Nesse volume os autores apresentam uma atualização da dinâmica de boas-práticas e protocolos que ressaltam a melhora da qualidade de vida dos praticantes da Equoterapia no Brasil e no exterior. O evento acontece às 19h30, na Alameda dos Núcleos, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte durante o Encontro Técnico-Científico de Equoterapia.

APRESENTAÇÃO DA OBRA

O lançamento será realizado com a participação do Reitor do UNEC – Centro Universitário de Caratinga, professor Antônio Fonseca da Silva e da diretora geral do CASU, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares que estarão acompanhados do presidente da ABCCMM – Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga, Daniel Figueiredo Borja; do presidente da Ande Brasil, Jorge Dornelles Passamani e da presidente do Inpar – Instituto Paraíso, Geralda Aparecida Otone.

Ainda fazem parte da comitiva de Caratinga, em Belo Horizonte, o diretor-administrativo do Casu, Arthur Ferreira; a diretora do Incisa – Instituto de Ciências da Saúde do UNEC, professora Raquel Carvalho Ferreira e a diretora de Assistência do Casu, Paula Botelho, ambas palestrantes do Encontro Técnico-Científico de Equoterapia.

Os organizadores da obra são: Daniela Fonseca Genelhu Soares, Edcarlos Freitas Pinto, Geralda Aparecida Ontone, Marlise Almeida da Silveira, Raquel Carvalho Ferreira, com o apoio técnico de Alessandra Vidal Prieto, Andréia Gomes Moraes, Sérgio de Souza Cirilo e Vera Maria Home da Cruz.

3º Volume da Coleção EQUOTERAPIA

Os artigos, estudos e pesquisas publicados neste 3º volume refletem o cuidado e a preocupação dos profissionais envolvidos na busca da excelência da prática da Equoterapia. Além disso, contribuem para elevar o grau de confiança que a sociedade tem nesse método tão eficaz.

Os autores e organizadores (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos e instrutores de equitação) pretendem oferecer mais uma contribuição para uma atualização da dinâmica de boas-práticas e protocolos preconizados, por meio do conteúdo de referência disponibilizado, alcançando número significativo de pessoas envolvidas com a melhora da qualidade de vida dos praticantes da Equoterapia, no Brasil e no exterior.

O livro ensina muito sobre a história e os princípios da Equoterapia e traz uma importante contribuição para o aprofundamento da discussão sobre a sua utilização. Para leigos, elucida questões elementares. Para especialistas, suscita o bom debate. Para os amantes do cavalo, e do Mangalarga Marchador, é motivo de orgulho e reforça a convicção num certo poder divino deste magnífico produto da natureza.

Os autores/profissionais de Saúde testemunham seus estudos, pesquisas e trabalhos práticos na área da Equoterapia, relatando os excelentes resultados obtidos utilizando o cavalo, com carinho e respeito, como instrumento terapêutico para fins de saúde, educação e lazer. Percorrendo vários temas, a obra emociona, principalmente ao narrar como a equitação terapêutica une e ainda traz alegria e equilíbrio a toda a família dos portadores de necessidade especiais.