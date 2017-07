É HOJE: Jorge e Mateus se apresentam em Caratinga

CARATINGA- A dupla Jorge e Mateus se apresenta hoje em Caratinga. O show que promete reunir grande público, acontecerá no Espaço de Eventos Gerônimo, às margens da Avenida Dário Grossi. Toda a estrutura necessária para a apresentação, incluindo palco, sonorização, áreas para concentração do público, além de segurança do evento, já foram cuidadosamente garantidas pelos organizadores, Trio Produtora, SR Eventos e Saulo Pereira Produções.

A abertura dos portões ocorrerá às 22h. A abertura do show ficará por conta de Erick Monteiro, em seguida a dupla Jorge e Mateus entra no palco e para finalizar, a apresentação de Dj Vavá. Ingressos ainda estão disponíveis nos pontos de venda credenciados e com Lucianno Fera pelo telefone (33) 9-9987-1000.

Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, como “Pode Chorar”, “De tanto te Querer”, “Voa Beija Flor”, “Querendo te Amar”, “Amo Noite e Dia”, entre outros sucessos, os goianos Jorge & Mateus, da cidade de Itumbiara, interior de Goiás; ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas sertanejas do Brasil.

A dupla abriu 2016 com a divulgação do DVD “Como Sempre Feito Nunca” e realizou no segundo semestre o lançamento do DVD “Jorge & Mateus – 10 Anos”. Os cantores foram destaque na lista da Forbes, que apontou as 30 personalidades brasileiras mais populares da internet, sendo a dupla com maior número de seguidores da web; e na lista da Billboard como a dupla melhor colocada entre os 15 nomes da música mais seguidos nas redes sociais. A canção ‘Sosseguei’ foi listada entre as mais tocadas das rádios durante 2016 e no YouTube contabilizou aproximadamente 290 milhões de views.

DIÁRIO SORTEIA

O DIÁRIO DE CARATINGA realizou o sorteio de cinco ingressos para o show da dupla Jorge e Mateus. Para participar foi preciso seguir o regulamento, curtindo a página do jornal no Facebook e a foto oficial da promoção, marcar ao menos cinco amigos nos comentários da foto oficial e compartilhar em seu perfil usando a hashtag #DiáriodeCaratingaSorteia.

As ganhadoras foram Jackeline Sousa, Maria dos Anjos, Sara Alexandre, Patrícia Batista e Yara Nantes, três delas já estiveram na redação do DIÁRIO ontem e receberam os seus ingressos das mãos do responsável pelas mídias sociais do jornal, Philip Almeida.