Bandidos roubam 500 reais e jaquetas de couro no bairro Dário Grossi

CARATINGA – Um assalto a um imóvel da rua Alberto Vieira Campos, bairro Dario Grossi, foi registrado na tarde desta quarta-feira (19). Os bandidos roubaram 500 reais e duas jaquetas de couro.

O dono do imóvel, 73 anos, foi quem acionou a Polícia Militar. Ele contou que chegou em casa e encontrou a porta aberta, a sala toda revirada e que por motivos de segurança, não entrou na residência. Os militares vasculharam a casa e encontraram a empregada doméstica trancada em um quarto. Ela contou que quando chegou na portaria, foi abordada por dois indivíduos. Primeiro, a doméstica foi chamada pelo nome, depois, os marginais anunciaram o assalto. De acordo com vítima, um dos bandidos estava armado.

Um dos assaltantes ficou do lado de fora fazendo monitoramento, enquanto o comparsa entrou no imóvel junto da vítima. Ele questionou a doméstica sobre onde o proprietário teria deixado o dinheiro referente a venda de café. Como a vítima não soube responder, o bandido passou a revirar armários a procura de algo valioso. Em seguida, a mulher foi trancada no quarto e o autor localizou um cofre, que teve rompida sua fechadura. Dentro dele havia 500 reais e duas jaquetas de couro, que foram levados pelo bandido.

De acordo com a doméstica, ela ficou cerca de duas horas trancada no quarto até a chegada da PM. A vítima disse que o bandido que entrou no imóvel tem cerca de 35 anos, aproximadamente 1,80m, que ele usava boné, bolsa e óculos escuros e que vestia calça jeans e camisa clara.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.