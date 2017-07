Dois moradores de Inhapim são presos após abate de gado furtado em Bugre

DA REDAÇÃO – O aposentado Geraldo Anísio de Souza, 68 anos, e Maria Lúcia de Almeida, 38, ambos moradores de Inhapim, foram presos em flagrante com quase 80 quilos de carne de um boi abatido na zona rural de Bugre. O crime ocorreu na fazenda Nova Era e descoberto na noite de segunda-feira (17) pelo dono da propriedade rural. Muitos donos de fazendas e sítios reclamam destas ações criminosas na região.

Os policiais da equipe do subtenente Vander Santana foram até a fazenda, onde o proprietário encontrou uma novilha abatida e faltando partes dela. Os militares encontraram uma embalagem para acondicionar sacolas plásticas e, nela, uma etiqueta de uma mercearia de Inhapim.

Os moradores de uma localidade próxima, segundo a PM, informaram que Maria Lúcia foi vista em um comércio, na noite do furto do gado. Ela estava em companhia de Geraldo, em uma picape Fiat Strada. As marcas de pneu, onde foi abatida a novilha, são idênticas ao usado no veículo.

Os militares, com o apoio de policiais civis de Inhapim, conseguiram encontrar o estabelecimento onde foi vendida a sacola, encontrada no local do abate. Em seguida, eles foram até a casa de Maria Lúcia, onde encontraram ferramentas e roupas sujas de sangue. Em uma geladeira, encontrada 32,5 quilos de carne de boi.

Com a descoberta, ela confessou ter comprado a carne de Geraldo Anísio para fazer uma festa de aniversário da filha. Na casa de Geraldo, encontrada a picape, placas HFK-0514, com a carroceria ainda com sangue do animal abatido. Com o achado, ele confessou ter ido comprar a carne de um homem identificado como Aldair José de Oliveira, de 39 aos.

Aldair, que seria responsável pelo abate da novilha, colocou os quartos do animal na carroceria da Strada. A carne foi dividida na casa de Geraldo entre os três envolvidos, contudo Aldair não foi localizado pelos policiais. Mais 40 quilos de carne foram apreendidos em um freezer na residência do aposentado.

Maria Lúcia e Geraldo foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. A carne furtada que foi apreendida pelos policiais, ficou sob a guarda do dono do animal abatido (depositário fiel), até a decisão da Justiça em relação ao caso.

