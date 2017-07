Colégio Caratinga realiza Arraiá Literário

CARATINGA – Com o propósito de educar o aluno para a construção do seu próprio saber, o Colégio Caratinga realizou o “Arraiá Literário”, nas dependências do Clube América no último dia 14. O evento faz parte do Projeto “Gincana Literária” que tem como objetivo principal, realizar através de festas populares e tradicionais brasileiras, a promoção da leitura e a produção literária, trabalhando conteúdos didáticos relacionados e colocando a escola – alunos, professores e comunidade escolar – como protagonistas.

Com o tema “Educar para a participação é criar espaços para que o educando possa empreender, ele próprio, a construção de seu ser”, o Arraiá foi uma noite preparada com muito entusiasmo pelos alunos e professores, trazendo uma decoração especial. Os estudantes se prepararam ao longo dos últimos dias ensaiando as danças apresentadas, bem como a produção de vários materiais utilizados na decoração. Tais atividades objetivaram a promoção do aprendizado no trabalho em equipe e o surgimento de lideranças entre os alunos.

Para a professora de Literatura do Ensino Médio e uma das coordenadoras do evento Sandra Eller, o mesmo superou expectativas. “O Arraiá Literário foi prá lá de bão, sô, rs. Abordamos a figura do homem rural na literatura enfatizando sua importância social e cultural e conseguimos realizar tudo com muito carinho graças ao esforço e determinação que cada aluno, dos professores e dos demais envolvidos da família CIC”.

Já a professora Erika Freitas, que dá aulas de Educação Física e foi a responsável pelos ensaios das coreografias, expressa sua satisfação com o sucesso do “Arraiá Literário”. “A festa ficou linda: as danças, a organização do espaço, a ornamentação e as comidas típicas. Tudo ficou dentro do contexto literário trabalhado durante a preparação. Mais uma vez nossa escola conseguiu fazer com que o evento não perdesse sua originalidade cultural com as danças e isso nos deixou muito felizes, já que esse trabalho de grupo envolveu todos os professores e alunos. O meu muito obrigada a todos que prestigiam nossa festa”.

O evento é uma das diversas etapas que compõem a Gincana Literária que acontece de junho a agosto de 2017 e contempla diversas atividades como troca de livros, seminários (com temáticas diversas), recital, teatro, cinema e cortejo literário – circuito de poesia pela que será feito de personalidades da literatura, interpretados pelos próprios alunos. Toda essa ação extraclasse vem de encontro aos objetivos da Rede Doctum: incentivar a leitura e produção textual que contribui efetivamente no processo da aprendizagem. A Gincana Literária é um projeto desenvolvido pelas professoras de Literatura Sandra Eller, do Ensino Médio e Simônica Mansur do Fundamental II.

Ainda sobre o “Arraiá Literário”, o diretor do Colégio Caratinga, Geraldo Lopes, relata o envolvimento de três agentes envolvidos na preparação: colaboradores administrativos, professores e alunos. “O evento nos presenteou com o envolvimento da equipe em geral, com a participação expressiva dos alunos, durante os ensaios, assim como na preparação e decoração, e também durante o evento, à noite. Aos pais, só temos a agradecer pelo apoio na decoração, na presença entusiasmada durante apresentações, e no apoio incondicional aos filhos durante todo o projeto. Foi um sucesso”, finaliza.