Casu realiza I Simpósio de Comissões Intra-Hospitalares

Reitor do UNEC – Centro Educacional de Caratinga e diretor executivo da FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do CASU, professor Antônio Fonseca da Silva, abriu o evento parabenizando participantes e realçando a importância para o profissional aprimorar seus conhecimentos após a formação superior

CARATINGA – O CASU – Centro de Assistência à Saúde UNEC realizou o I Simpósio de Comissões Intra-Hospitalares. Foram ministradas oito palestras com o objetivo de apresentar aos funcionários do Hospital Casu e demais participantes o papel das Comissões, esclarecer sobre a sua importância e funções dentro da unidade hospitalar.

O encontro aconteceu no auditório do Campus II do UNEC na noite de terça-feira (18) e contou com a presença do reitor do UNEC – Centro Educacional de Caratinga e diretor executivo da FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do CASU, professor Antônio Fonseca da Silva; da diretora do Incisa – Instituto de Ciências da Saúde do UNEC, professora Raquel Carvalho Ferreira; do diretor-administrativo do Casu, Arthur Ferreira; da diretora de assistência do Casu, Paula Botelho; e da diretora de Particular e Convênios Suellen Goulart, além da participação de 66 pessoas, dentre elas funcionários do Casu, alunos do UNEC e profissionais de Saúde de Caratinga.

Ao realizar a abertura do I Simpósio, o diretor executivo da FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do CASU, professor Antônio Fonseca da Silva, falou sobre a importância do aprimoramento dos conhecimentos após a formação superior. “A disseminação do conhecimento precisa ser compartilhada. Nós não podemos ser egoístas, ainda mais que hoje não adianta ninguém querer ‘esconder’ o conhecimento porque a Internet oferece um vasto conteúdo de informação. Sabemos que toda empresa enfrenta desafios para sobressair no mercado e é por isso que estamos aqui para buscar aprimoramentos, sempre precisando fazer o melhor a cada dia, diante dos desafios que temos”.

O reitor afirmou que a busca pela qualidade nunca vai terminar. “É como se estivéssemos subindo uma escada. Começamos do degrau zero e quando chegamos ao vigésimo, sentimos a necessidade de atingir o trigésimo e assim por diante”.

OBJETIVOS DO SIMPÓSIO

A professora Raquel Carvalho, que também é diretora de Ensino e Pesquisa do CASU, explicou porque o Simpósio é um encontro de Educação Continuada muito importante. “A proposta do CASU é trazer novos conhecimentos à equipe técnica. Numa gestão hospitalar acontecem situações adversas e em encontros como esse o CASU oferece aos colaboradores a oportunidade do aperfeiçoamento contínuo. Os nossos profissionais não são aqueles estagnados, mas sim os que estão todos os dias buscando novos aprendizados e aprimorando seus conhecimentos para poder oferecer uma assistência hospitalar digna aos nossos pacientes”.

De acordo com a enfermeira do Setor de Gestão de Qualidade do Casu, Naiara Maia, organizadora do Simpósio, as comissões hospitalares desempenham várias funções. “Cada Comissão tem sua abordagem específica, mas com exemplo geral, as comissões realizam a produção de iniciadores relevantes para a gestão. Os indicadores que chegam ao Setor de Gestão representam uma avaliação dos serviços e assim as Comissões podem oferecer melhorias dos mesmos. É importante que todos os colaboradores do Hospital estejam cientes e integrados com as ações das Comissões para também contribuírem indiretamente com sua eficácia. É também importante o CASU estar esclarecendo sobre cada uma dessas funções. Nesse I Simpósio de Comissões Intra-Hospitalares, apresentamos: a Comissão de Farmacovigilância, de Ética Médica, de Controle de Infecção Hospitalar, de Ética em Enfermagem, Comitê de Hemotransfusão, Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional, Comissão de Revisão de Prontuários Médicos e Comissão de Revisão de Óbitos.

ÉTICA

O professor Antônio Fonseca ressaltou tratou da importância da Ética. “É a Ética uma beleza interna, mas uma beleza que é difícil de ser mantida, de ser conservada, mas que todo profissional, principalmente aquele que trabalha na Saúde não pode descuidar” e lembrou-se da visita do Secretário de Estado de Saúde, professor Sávio Souza Cruz ao Hospital. “O secretário percebeu que zelamos também pela Ética profissional, motivo pelo qual ficamos muito felizes após o seu parecer quanto ao atendimento aos pacientes e pelo seu reconhecimento quanto à qualidade dos serviços que prestamos”.

Encerrando seu pronunciamento, o reitor do UNEC parabenizou a organização do Simpósio e aos participantes. “Enquanto as pessoas não gostam do que fazem ou não gostam do que fizeram elas não serão felizes, pois a sua realidade será muito relativa. Por isso parabenizo os profissionais que aqui estão, pois estar participando é um indicador de que gostam do que fazem e que querem ampliar os seus conhecimentos”.