Para não sermos levados pela correnteza do caos

Como é de conhecimento de muitos, o homem é um ser em contínuo processo de construção. Durante toda a sua vida o homem traz em si a capacidade de se reciclar, de se transformar, de agregar para si, e em si, conceitos, visões de mundo, e formas de se relacionar conforme lhe pareça melhor e mais útil, que lhe agregue e lhe acrescente “algo a mais”, seja com o meio, com o próximo, consigo mesmo, e/ou com o Sagrado.

Cada pessoa traz dentro de si as condições e ferramentas necessárias para que ela venha a se tornar uma pessoa melhor, em todos os sentidos, podendo se diferenciar de seus semelhantes por aquilo que traz em si, pelos princípios e valores que formam sua base e essência, que moldam seus costumes, credos e crenças e, limitando e moldando até mesmo a sua maneira mais íntima de ser, sempre pautados em ideias e princípios mais altos, puros, e elevados, e que, segundo sua forma de ver e pensar, lhe fará ser uma pessoa melhor.

Diante do mundo e de nossa sociedade atual, onde parece existir um princípio desconhecido que estabelece e age para a fixação e proliferação do caos em todas as áreas que compõem o sistema que rege a sociedade e o mundo atual, muitos andam desorientados e sem esperança, num mundo onde vemos leis, atos, ações, intervenções, interpretações, e tantas coisas mais, feitas e utilizadas por líderes e pessoas de destaque e importância que, no lugar de nos nortear e nos dar a segurança necessária para o desenvolvimento e caminhar da sociedade, acabam tirando o chão e as certezas de todo o povo, deixando-o à deriva em plena tempestade, que trará consigo grandes estragos que, consequentemente, trará também mudanças e transformações inteiramente desagradáveis para nossa sociedade e futuras gerações, tanto em nosso país como em outras nações.

Em uma simples olhadela, rápida e sem preconceitos, no desenrolar da vida e ações políticas no mundo, munidos de um pequeno conhecimento da sujeira e das tramas que sustentam o circo que se mostra através do cenário político, salta aos olhos do observador sagaz e inteligente as demoníacas motivações que culminam em uma trama inteligentemente orquestrada e montada para desorientar e desnortear toda a sociedade mundial. O que já a algum tempo vem acontecendo em nosso país, toda essa inversão de valores, a falta de moral, falta de parâmetros, leis e limites, toda libertinagem, canalhice, e falta de respeito ao próximo, principalmente vindo dos líderes de nossa nação, não é nada novo, e só é a repetição do que já foi feito em outros países, tendo por trás as mesmas mentes maquiavélicas que hoje dão as cartas e controlam a política e, direta e indiretamente, grande parte da sociedade brasileira.

É fácil de observar nos planos orquestrados pela elite globalista o apoio à causas aparentemente contraditórias, a criação de leis inconcebíveis que visam pura e tão somente facilitar a execução de seus planos sórdidos, que muitas vezes vão contra a sociedade e o bem estar do povo. Vemos ações vergonhosas e incompreensíveis que são colocadas em prática com o único intuito de levar a sociedade atual à mais completa desordem. Como todos podem ver, a ordem geral, e principal objetivo dos governos e líderes globalistas atuais, é a implantação do caos.

Diante de tal desordem moral, social, econômica, política, religiosa, ética, etc., é mais do que urgente e necessário que cada um de nós reavaliemos os princípios que nos norteiam e que fazem sermos quem somos. Precisamos urgentemente revisar nossas bases, nossas crenças, nossas atitudes, até mesmo a nossa visão de “certo” e “errado” e, principalmente, precisamos rever nosso conceito de “liberdade”.

Todos sabemos que nosso país e toda nossa sociedade precisa de mudanças drásticas e urgentes, e isso, com certeza, começa com a mudança de mente de cada brasileiro, começa pela revisão de nossas bases, com uma profunda reflexão sobre quem somos e o que podemos fazer para mudar o rumo de nossa história.

Já que cada um de nós podemos modificar nossos princípios através da mudança de nossas mentes e da nossa forma de ver e enxergar o mundo, que busquemos então nos moldar à tudo o que é bom, puro, honesto, que traga cada vez mais melhorias à nós e a nossa sociedade, que venha a fortalecer a união entre cada indivíduo.

Que cada um de nós venha agregar para si tão somente as coisas que nos torne seres humanos melhores, que nos ajude na busca da perfeição moral, na busca pela justiça, pela Verdade, na busca do bem estar do próximo, que nos leve à união e à harmonia com o todo. Princípios sadios e inabaláveis são nossa âncora nesse mundo imerso no caos, e são o que nos protege de sermos levados pela correnteza de imoralidade, libertinagem, e canalhice que toma conta do mundo.

O resgate e a restauração de princípios firmes e inabaláveis, e valores inegociáveis, são uma das armas para combatermos toda a corrupção que assola a grande maioria da população. Que cada um de nós venhamos resgatar, restaurar, e agregar princípios e valores que realmente valem a pena, para iniciarmos, em nós mesmos, as mudanças que o mundo e a humanidade tanto precisam, e para não sermos levados pelo caos que hoje toma conta do mundo e de toda a humanidade.

Wanderson Reginaldo Monteiro

(dudu.slimpac2017@hotmail.com)

(São Sebastião do Anta – MG)