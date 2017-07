Timóteo sedia congresso regional das Testemunhas de Jeová

O início será às 9h20 e o encerramento às 16h50, exceto no domingo, quando o encerramento será às 15h30

DA REDAÇÃO – A cidade de Timóteo sediará dois congressos regionais das Testemunhas de Jeová, neste ano. Eles ocorrerão dos dias 21 a 23 de julho e 18 a 20 de agosto, ambos no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, na Alameda 31 de Outubro, 377, no Centro. Tanto em julho quanto em agosto, nos 3 dias, o início será às 9h20 e o encerramento às 16h50, exceto no domingo, quando o encerramento será às 15h30. A entrada é franca e não se fazem coletas.

Com o tema “Não desista!”, o congresso vai tratar de um assunto pertinente aos tempos modernos. “Hoje muitos passam por frustrações na vida e se sentem desanimados. Mas existe esperança. A programação do congresso deste ano dará atenção à mensagem de esperança da Bíblia, e quem estiver presente, descobrirá como essa esperança pode se tornar real para nós. Também aprenderão detalhes sobre a perseverança, que é um assunto fundamental para os dias de hoje”, enfatiza a organização do Congresso.

PROGRAMAÇÃO

Durante os três dias do congresso desta semana, os participantes assistirão a discursos bíblicos, entrevistas, filmes curtos, além de cânticos, orações e batismo. No domingo pela manhã, o discurso com o tema “Nunca Perca a Esperança”, será um dos pontos altos do evento.

Nos três dias à tarde será exibida uma minissérie de três partes, que foi baseada nas palavras de Jesus em Lucas 17:32: ‘Lembrem-se da mulher de Ló’. “Esta minissérie tem o objetivo de mostrar como esta história bíblica é importante para as famílias de hoje”, explica a organização.