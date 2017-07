Hemocentro de GV aprova Agência Transfusional do Hospital Casu

Com o funcionamento do novo serviço, Hospital Casu trabalhará com mais segurança assistencial e passa a contar com estoque mínimo de bolsas de sangue para transfusão em caso de emergência

CARATINGA – Na manhã de ontem, o Hospital Casu recebeu mais uma importante aprovação para a melhoria na sua à Saúde e Assistência Hospitalar. Inspetoras do Hemocentro de Governador Valadares realizaram a vistoria nas instalações, equipamentos, livros de registros, impressos e outros materiais e aprovaram o funcionamento da Agência Transfusional do Hospital Casu.

De acordo com a diretora de Assistência do Casu, enfermeira Paula Botelho, a aprovação representa um grande avanço para o Hospital e explica quais são as funções da Agência Transfusional. “Essa Agência é uma Unidade Hemoterápica que tem como funções armazenar sangue e seus derivados, realizar exames imuno-hematológicos pré-transfusionais, liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões nos setores do Complexo Hospitalar”.

A diretora acrescenta que, com a aprovação da Agência Transfusional, realizada por uma enfermeira e uma bioquímica, o Hospital Casu trabalhará com mais segurança assistencial, pois passa a ter estoque mínimo de sangue para um caso de emergência”.

O diretor executivo da FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do CASU, professor Antônio Fonseca da Silva, conta que recebeu a boa notícia com muita alegria. “Ficamos muito alegres com mais uma aprovação para o Hospital CASU. Há alguns meses começamos a preparar essa sala para receber a Agência Transfusional. Os investimentos foram reconhecidos pelo Hemocentro, pois os inspetores constataram que o Casu tem condições adequadas para armazenar o sangue que chega de Governador Valadares. Essa aprovação representa uma segurança para os profissionais de Saúde que trabalham conosco e também para os pacientes. Essa é mais uma vitória do CASU que está sempre preocupado com a vida de nossos pacientes”.

Conheça quais serviços o CASU acrescentará após a aprovação da Agência Transfusional

De acordo com o médico internista, Fábio M. Pereira, a aprovação da Agência Transfusional representa um ganho para o CASU. “O Hospital CASU tem uma grande demanda, pois é grande o fluxo de pacientes com gravidade e dependíamos da terceirização. Agora poderemos nos programar, saber a quantidade e os tipos de sangue em estoque e consequentemente iremos agilizar o atendimento e oferecer um serviço transfusional de melhor qualidade”.

– Atendimento aos setores do Hospital CASU nas necessidades transfusionais;

– Realizar os exames pré-transfunsionais;

– Identificar as reações transfusionais através de exames e notificações;

– Realizar controle de qualidade dos reagentes e hemocomponentes;

– Fracionar o sangue para as transfusões em pacientes pediátricos;

-Prestar atendimento conforme as exigências das normas vigentes do Hemocentro/ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

– Promover ações (campanhas de doação) para captação de doadores de sangue;

– Participar do Comitê Transfusional Multidisciplinar.