Geração de empregos em junho

Setores de Serviços e Construção Civil tem saldos positivos, mas Comércio e Agropecuária perdem postos de trabalho

DA REDAÇÃO – O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de junho foi divulgado nesta segunda-feira (17). E o mercado brasileiro abriu 9.821 novos postos no mês passado, variação de 0,03% em relação ao mês anterior. Porém, Caratinga não seguiu a tendência nacional e apresentou 631 admissões e 700 demissões, gerando saldo negativo de 69 vagas. Os setores de Serviços e Construção Civil criaram de postos de trabalho, mas em contrapartida, Comércio e Agropecuária demitiram mais do que contrataram, assim como a Indústria de Transformação.

BRASIL

O resultado de 9.821 postos de trabalho Caged é o resultado da diferença de 1.181.930 admissões e 1.172.109 demissões. No acumulado do ano, o saldo alcançou 67.358 vagas de emprego abertas. No mesmo período do ano passado, o saldo foi negativo, com 531.765 postos de trabalho fechados a mais que abertos. O resultado acumulado nos últimos 12 meses ainda aponta uma redução de 749.060 postos de trabalho.

SETORES

No mês de junho, o saldo positivo do Caged foi impulsionado pela Agropecuária e pela Administração Pública. Em maio, foram gerados 36.827 novos postos de trabalho na agropecuária, repetindo o desempenho do setor em maio, quando registrou um saldo positivo de 46.049 novas vagas. O setor de produção de café repetiu o desempenho do mês de maio e foi novamente o destaque do período, com 10.804 vagas abertas, concentras em Minas Gerais.

A Administração Pública fechou o mês com a criação de 704 novas vagas de emprego, um aumento de 0,08%.

Já os demais setores tiveram saldo negativo de emprego, com mais fechamentos de vagas que aberturas, como a Construção Civil (redução de 8.963 postos de trabalho), Indústria de Transformação (redução de 7.887 postos), Serviços (redução de 7.273 postos) e Comércio (com o fechamento de 2.747 vagas de trabalho).

DESEMPENHO REGIONAL

O desempenho do emprego com carteira assinada foi liderado pela Região Sudeste, com a criação de 9.273 novos postos de trabalho, puxado por Minas Gerais, favorecido pela agropecuária e serviços, com saldo positivo de 15.445 vagas criadas. A Região Centro-Oeste abriu 8.340 vagas, impulsionada por Mato Grosso, principalmente por setores como a agropecuária, comércio, serviços, construção civil e indústria da transformação. Goiás também teve expansão com a criação de 4.975 novos postos de trabalho, refletindo o setor de indústria da transformação, serviços e construção civil.

REFORMA TRABALHISTA

A expectativa do governo federal é a geração de 2 milhões de postos de trabalhos nos próximos dois anos. A previsão, segundo o Ministério do Trabalho, será conduzida por atividades que utilizam contrato com jornada parcial, trabalho intermitente e home office – quando o trabalhador exerce suas atividades de casa ou em outro local fora da empresa.

CARATINGA

De acordo com o Caged, no mês de junho, Caratinga registrou 631 admissões e 700 desligamentos (-69). O setor de Serviços foi que mais se destacou, com saldo positivo de 50 postos de trabalho, pois foram 199 contratações e 149 demissões. Depois veio a Construção, com 61 admissões e 44 desligamentos, saldo positivo de 17 vagas.

No entanto, setores com grande movimentação, caso do Comércio e Agropecuária, tiveram maior volume de demissões. No primeiro, houve 173 contratações e 191 desligamentos (-18), enquanto no segundo, foram 148 admissões e 247 demissões (-99).

Outro setor que apresentou movimentação considerável foi o da Indústria de Transformação. Porém, houve saldo negativo de 14 postos de trabalho, com 41contratações e 55 desligamentos.

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 631 54,63 1.155 0,43 146.926 0,05 1.181.930 2) Desligamentos 700 59,78 1.171 0,53 131.481 0,06 1.172.109 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 14.504 61,77 23.480 0,37 3.921.955 0,04 38.320.321 Total de Estabelecimentos 4.334 47,07 9.207 0,46 940.520 0,05 8.182.382 Variação Absoluta -69 -16 15.445 9.821

Perfil do Município

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 199 81,56 244 0,42 47.015 0,04 471.988 2) Desligamentos 149 62,87 237 0,32 46.114 0,03 479.261 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 5.969 77,68 7.684 0,38 1.554.862 0,04 16.793.059 Total de Estabelecimentos 1.900 54,32 3.498 0,45 421.809 0,05 3.815.380 Variação Absoluta 50 7 901 -7.273

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 61 75,31 81 0,39 15.789 0,06 105.754 2) Desligamentos 44 84,62 52 0,27 16.490 0,04 114.717 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 872 76,49 1.140 0,32 268.503 0,04 2.243.702 Total de Estabelecimentos 281 52,13 539 0,55 50.932 0,07 393.104 Variação Absoluta 17 29 -701 -8.963

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 173 70,61 245 0,57 30.182 0,06 292.961 2) Desligamentos 191 72,90 262 0,63 30.234 0,06 295.708 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 5.380 61,37 8.767 0,57 937.373 0,06 9.036.567 Total de Estabelecimentos 1.654 46,90 3.527 0,56 292.890 0,06 2.708.670 Variação Absoluta -18 -17 -52 -2.747

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 148 29,25 506 0,46 32.470 0,13 110.894 2) Desligamentos 247 48,24 512 1,61 15.309 0,33 74.067 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 559 24,98 2.238 0,21 268.988 0,04 1.533.744 Total de Estabelecimentos 224 23,50 953 0,26 86.043 0,04 524.585 Variação Absoluta -99 -6 17.161 36.827

Setor: Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 41 60,29 68 0,21 19.933 0,02 187.226 2) Desligamentos 55 58,51 94 0,25 21.617 0,03 195.113 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 1.388 54,45 2.549 0,19 733.302 0,02 7.258.299 Total de Estabelecimentos 251 43,58 576 0,32 78.598 0,04 674.048 Variação Absoluta -14 -26 -1.684 -7.887