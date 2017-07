13 buchas de maconha apreendidas em Ubaporanga

DA REDAÇÃO – Na noite desta segunda-feira (17), a Polícia Militar apreendeu 13 buchas de maconha na rua São José, centro, Ubaporanga. A PM recolheu o entorpecente após receber denúncia anônima.

Os militares foram informados que um menor, 14 anos, estaria vendendo drogas e que ele trabalharia para um traficante que reside no centro de Ubaporanga. A denúncia também apontou que o adolescente teria droga em sua casa, na rua São José.

Os policiais foram até a casa do menor, mas ele não estava no imóvel. A mãe do adolescente autorizou a entrada no imóvel e os militares encontraram as 13 buchas de maconha em uma bolsa, que foi deixada em cima da cama do menor.

A PM fez rastreamento, mas o menor e o suspeito de tráfico não tinham sido detidos até o final dessa edição.