PM cumpre mandado e prende suspeito de tráfico no Vale do Sol

CARATINGA – Na manhã de ontem, a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência da rua Cota Silva, no Vale do Sol. Durante a operação, buchas de maconha foram recolhidas e Brendo Walden Ferreira de Oliveira Assis, 21 anos, acabou preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

O mandado de busca e apreensão foi obtido após a Polícia Militar receber diversas denúncias ligando o nome de Brendo ao tráfico de entorpecentes. A PM também foi informada que o jovem tinha até um sistema de monitoramento em sua residência.

Quando os militares chegaram à casa de Brendo, ele tentou fugir pelos fundos, mas como o imóvel foi cercado, o suspeito acabou detido. Durante buscas no interior da casa, os militares apreenderam 16 buchas de maconha e material usado para ajudar a embalar drogas, como rolo de plástico filme e duas tesouras. Também foram recolhidos R$ 34,15, folhas de caderno com várias anotações aparentemente sobre a contabilidade do tráfico de drogas, além de dois percursores utilizados em arma de fogo e um pássaro mantido ilegalmente em cativeiro.

Os militares conduziram ainda a namorada de Brendo. Ela tem 17 anos e mora com o suspeito. A PM também recebeu denúncias indicando a ligação da adolescente com o tráfico.

Brendo e a menor foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.