Homem é morto a pauladas no córrego do Cascalho

CARATINGA – Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) no córrego do Cascalho, próximo a Cordeiro de Minas, zona rural do Caratinga. A vítima Dione Lopes Correa, 44 anos; foi morta a pauladas e o suspeito de autoria é Valdeci Edson Marcelino, 34. Conforme levantamentos da Polícia Militar, eles tiveram um desentendimento quando ingeriam bebida alcoólica.

Em conversa com o homem que acionou a PM, ele relatou que é dono do terreno onde aconteceu o assassinato. O proprietário contou que todos os dias Dione, Valdeci e Vanderlei Dias de Almeida chegavam por volta das 8h30 e sempre bebiam cachaça. Ele ressaltou que saiu de casa para fazer um reparo na cerca, mas que os três ficaram no terreiro. Quando retornou, encontrou Dione caído ao chão e com muito sangue na cabeça. Então, saiu correndo pela estrada e avistou uma viatura com policiais que trabalham em Vargem Alegre, tendo comunicado o fato.

Após o relato do proprietário, os militares encontraram a testemunha Vanderlei. Ele confirmou que todos ingeriram bebida alcoólica e por volta das 15h, Dione teria dito que Valdeci era ‘ladrão’. Então, ambos começara a discutir, pegaram pedaços de madeira e começaram a brigar. A testemunha disse que ficou com medo e correu, mas quando olhou para trás, viu Dione caído ao chão e Valdeci começou a desferir várias pauladas na cabeça dele.

Os militares fizeram rastreamento, mas não encontraram Valdeci. Alguns moradores da região contaram que o suspeito é caçador e tem o hábito de dormir na mata. Outros disseram que Valdeci é muito violento e teria envolvimento com crimes diversos.

O suspeito não tinham sido detido até o final dessa edição.