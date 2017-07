Testes e possível sinalização semafórica em outros trechos da cidade

A previsão é de que sejam instalados grupos de semáforos na Rua Coronel Antônio da Silva e Rua Marechal Deodoro, para quem vai sentido à Rua Lamartine

CARATINGA- Na manhã de ontem, quem passou próximo ao ‘Ponto Quente’, observou o trecho sinalizado. Estudos técnicos foram promovidos pelo Departamento Municipal de Trânsito, apoiado pela Defesa Civil e homens do Tiro de Guerra, nos cruzamentos das ruas Coronel Antônio da Silva, Coronel Antônio Fernandes e Lamartine, e ainda na Avenida Olegário Maciel.

O objetivo era alertar os motoristas para a possibilidade de sinalização semafórica nos locais citados. O projeto de sinalização daquela área foi uma das pautas da reunião do conselho realizada no fim da tarde de ontem. Após o estudo do fluxo de veículos, foi discutida uma nova sinalização na Rua Coronel Antônio da Silva (próximo ao Ponto Quente).

Sobre os estudos realizados, a vice-presidente do conselho Cristiane Faria do Val, afirmou que foi feito um teste rápido, com objetivo de avaliar a complexidade, por ser um cruzamento de quatro vias. “Colocando quatro tempos de semáforo travaria muito a área central e, por ser um cruzamento de quatro vias, foi proposto que algumas daquelas áreas colocasse sentido único. Vão ser instalados dois grupos de semáforos na Rua Nova e na Marechal Deodoro, para quem está descendo sentido à Lamartine. Vão ter algumas vias ali que são de livre acesso, pela direita ou pela esquerda, para favorecer ainda mais o fluxo”.

Ou seja, a previsão é de que sejam instalados grupos de semáforos na Rua Coronel Antônio da Silva e Rua Marechal Deodoro para quem vai sentido Rua Lamartine. Outro semáforo será colocado próximo a ponte da Rua Coronel Antônio Fernandes, que servirá de acesso ao centro da cidade, para quem vem da Avenida Dário Grossi.

O conselheiro André Gouveia, representante da Polícia Civil, reforçou que o trânsito de Caratinga tem exigido iniciativas, não só do Conselho, mas também do próprio Executivo. “É a primeira vez que o trânsito está sendo tratado da maneira que deve ser, com estudos técnicos, viabilidade, é o que foi feito hoje (ontem) de manhã. Fizemos uma sinalização provisória para estudarmos a implantação daquilo que já foi feito anteriormente, com questão de fluxo, contagem de veículos, quais vias que tem mais exigência de fluxo. A cidade está vendo que estamos trabalhando no intuito de trazer a fluidez e segurança. Nada das mudanças que estão sendo implantadas tem caráter definitivo, é uma cidade que não comporta mais o número de carros que circula. Só mesmo com estudo de engenharia, aplicação da legislação de trânsito e fiscalização, é que vamos considerar melhorar pelo menos”.

Ainda serão feitos novos testes, para que as mudanças sejam implementadas de maneira definitiva. Jenadir João de Oliveira, presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga (Adefic), acrescentou que há expectativa de que estas mudanças reflitam em um trânsito mais tranquilo. “É uma situação muito complexa, não é fácil de resolver, às vezes é mais fácil criticar. No sábado aquele trecho vira um caos, no horário de pico também. Então, esse semáforo vai fazer com que eduque e agilize o trânsito. Foi testado e aparentemente funcionou bem, os estacionamentos das laterais vão ter que sair para manter a fluidez. Essas mudanças ainda não foram completas e vão ajustar com o tempo, complementando as pequenas falhas”.