Saveiro cai em ribanceira e motorista fica ferido

UBAPORANGA – Um acidente ocorrido no final da tarde de ontem, na estrada de acesso ao córrego do Barracão, zona rural de Ubaporanga, deixou uma pessoa ferida. A caminhonete Saveiro caiu numa ribanceira e o motorista foi socorrido pelos bombeiros militares.

José Vitor Teodoro, 65 anos, era quem dirigia o veículo. Ele sofreu corte no supercílio, escoriações no pé esquerdo e havia a suspeita de fratura no lado direito da clavícula. O filho do motorista, Leandro Anchieta Rodrigues Teodoro, 36, também estava na caminhonete Saveiro, mas escapou ileso do acidente e acompanhou o pai ser levado pelos bombeiros ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.