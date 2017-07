Adolescente assassinado em São João do Oriente

DA REDAÇÃO – A Polícia investiga quem mantou o adolescente Matheus Filipe Alves Silva, 16 anos. O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (18) no loteamento Esplanada, em São João do Oriente.

Por volta das 8h, a Polícia Militar foi avisada que tinha um corpo no loteamento. Uma equipe foi ao local e encontrou o cadáver. Em seguida, os militares acionaram a perícia técnica da Polícia Civil, que constatou perfurações de faca na regiões torácica e abdominal, além de corte profundo no pescoço.

A vítima foi identificada como Mateus Felipe da Silva, vulgo ‘Gambazinho’. Ele residia no bairro Esperança, em São João do Oriente. De acordo com os arquivos da Polícia, o adolescente já foi apreendido por diversos atos infracionais como furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Até o final dessa edição a autoria do crime não tinha sido descoberta.