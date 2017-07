Caratinguense garante vaga na etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais

Etapa regional foi encerrada no último sábado (15). Pedro Augusto é o único classificado na área da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga

CARATINGA- A etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), realizada em Caratinga, encerrou-se no último sábado (15). O evento reuniu cerca de 2300 alunos-atletas, nas modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca, vôlei, vôlei de praia e xadrez. Serão 499 jogos em cinco dias de competição, envolvendo 177 escolas de 92 municípios.

Os municípios participantes foram: Águas Formosas, Almenara, Alto Jequitibá, Araçuaí, Bandeira, Belo Oriente, Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Campanário, Cantagalo, Caraí, Caratinga, Central de Minas, Chalé, Comercinho, Conselheiro Pena, Coronel Fabriciano, Coronel Murta, Crisólita, Curral de Dentro, Dom Joaquim, Durandé, Felisburgo, Frei Inocêncio, Fronteira dos Vales, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Indaiabira, Inhapim, Ipanema, Ipatinga, Itabira, Itambacuri, Itanhomi, Itaobim, Jacinto, Jaguaraçu, Jampruca, Jequitinhonha, Joaíma, João Monlevade, José Raydan, Luisburgo, Machacalis, Malacacheta, Manhuaçu, Manhumirim, Mantena, Marliéria, Martins Soares, Matipó, Medina, Mendes Pimentel, Mutum, Naque, Ninheira, Nova Era, Novorizonte, Padre Paraíso, Paulistas, Peçanha, Pedra Azul, Periquito, Piedade de Caratinga, Poté, Resplendor, Rio Piracicaba, Rubim, Sabinópolis, Salinas, Salto da Divisa, Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Salto, Santa Rita de Minas, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das Dores, São Félix de Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João do Oriente, São João Evangelista, São José Jacuri, São Sebastião do Anta, Sobrália, Taiobeiras, Tarumirim, Teófilo Otoni, Timóteo, Ubaporanga, Virgem da Lapa e Virginópolis.

MEDALHISTAS

Caratinga teve duas escolas medalhistas na etapa estadual: voleibol masculino (prata), pela Escola Estadual Princesa Isabel e voleibol feminino (prata), da Escola Estadual Maurílio Senra. Considerando os municípios da região, ainda foram classificados com o bronze, pelo futsal masculino, a Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira/Inhapim e segundo lugar, futsal feminino da Escola Estadual Alberto Azevedo/Inhapim.

Já para etapa estadual, o único classificado da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga foi Pedro Augusto Silva, aluno da Escola Feliciano Miguel Abdalla, na modalidade xadrez.

O DIÁRIO esteve na residência de Pedro Augusto e logo na entrada já foi possível perceber qual é o hobby do garoto de apenas 13 anos de idade: o tabuleiro de xadrez, que estava sobre a mesa, onde Pedro passa a maior parte do tempo. Com orgulho, ele ainda exibe as medalhas conquistadas em algumas competições que já participou, no total de quatro anos de disputas.

“Meu pai me ensinou a jogar. Quando era pequeno comecei a jogar em casa, depois fui para os jogos estudantis, comecei a ganhar e continuei. Jogo todo dia três partidas, se eu perder as três, jogo mais três, vai assim até eu ganhar. Se eu perder vou jogando o resto do dia. Treino com todo mundo e costumo ganhar de todo mundo, meu pai ganha de mim às vezes”, disse Pedro, entusiasmado.

Além do xadrez, o garoto ainda se arrisca nos jogos de dama, mas, não se dedica a treinar esta modalidade. Ele também gosta de futebol. “Mas não sou muito bom”, afirma. Sobre a rotina de estudante, Pedro Augusto é bastante sincero ao afirmar que consegue conciliar as disciplinas da escola, mas dá atenção especial aos treinos. “Gosto de estudar, mas, é menos tempo para estudar do que para treinar (risos)”.

Questionado sobre o que mais lhe chama atenção no jogo de xadrez e se é necessária mais concentração ou estratégia para vencer, Pedro dá os seus conselhos. “Varia. Pra mim, acho que é melhor a estratégia. Mas, tem que ter concentração também, porque se você não concentrar você vai perder. E manter a calma, não pode ficar nervoso, senão você vai cometer erros”.

Esta foi a primeira vez que o garoto participou dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Rumo à etapa estadual em Uberaba, ele compartilha expectativas e está confiante. “No JEMG, praticamente só joguei com uma pessoa da mesma idade que eu, o resto eram pessoas até dois anos mais velhas que eu. Agora, não sei se estou ansioso ou até um tanto nervoso. Quero ganhar, mas é um pouco mais difícil. Eu vou tentar, estou treinando mais pra isso”.

MEDALHISTAS ETAPA REGIONAL

MÓDULO I

Basquetebol Masculino I

1º – E.M. Vereador Nicanor Ataíde/Coronel Fabriciano

2º- E.E. Waldemar Neves da Rocha/Teófilo Otoni

3º- E.E. Prof. Manoel do Norte/Joaíma

4º- E.E. José Pinto Neto/ Central de Minas

5º- E.E. Luiz Prisco de Braga/João Monlevade

Basquetebol Feminino I

1º- E.E. Waldemar Neves da Rocha/Teófilo Otoni

2º- E.M. João Reis de Souza/Ipatinga

3º- E.E. Prof. Manoel do Norte/Joaíma

Futsal Feminino I

1º- E.E. Prof. Nelson de Sena/Governador Valadares

2º- E.E. Arthur Antônio Fernandes/Coronel Murta

3º- E.M. Germin Loureiro/João Monlevade

Futsal Masculino I

1º- E.E. de Itaobim/Itaobim

2º- E.E. Deputado João de Almeida/Pedra Azul

3º- E.E. Dr. Guilhermino de Oliveira/Inhapim

Handebol Feminino I

1º- E.E. Carlota de Andrade/Itanhomi

2º- E.E. Valdomiro Silva Costa/Virgem da Lapa

3º- E.E. de Felisburgo/Felisburgo

Handebol Masculino I

1º- E.M. Cel. José Pereira de Jesus/Resplendor

2º- E.E. João Cotta de Figueiredo Barcelos/Timóteo

3º- E.E. Valdomiro Silva Costa/Virgem da Lapa

Peteca Feminino I

1º- E.M. Coronel José Pereira de Jesus/Resplendor

2º- E.E. Álvaro Scherre/Mutum

3º- E.E. Monsenhor Pinheiro/São João Evangelista

Peteca Masculino I

1º- E.E. Dr. Osvaldo Prediliano Sant’ana/Salinas

2º- E.E. João Ferreira de Oliveira/Poté

3º- E.E. José Quaresma da Costa/ Águas Formosas

Voleibol Feminino I

1º- E.M. Bernardo Ferreira Guimarães/Rio Piracicaba

2º- E.E. Frei Inocêncio/Frei Inocêncio

3º- E.E. Dr. José Americano Mendes/Taiobeiras

Voleibol Masculino I

1º- E.E. do Havaí/Jacinto

2º- E.E. Princesa Isabel/Caratinga

3º- E.E. Frei Inocêncio/Frei Inocêncio

MÓDULO II

Basquetebol Feminino II

1º- E.E. José Quaresma da Costa/Águas Formosas

2º- Colégio Ibituruna/Governador Valadares

3º- E.E. Profª. Palmira Morais/Itabira

Basquetebol Masculino II

1º- E.E. Presidente João Pinheiro/Padre Paraíso

2º- E.E. São Miguel/Jequitinhonha

3º- E.E. Oswaldo Lucas Mendes/Taiobeiras

Futsal Feminino II

1º- E.E. Prof. Nelson de Sena/Governador Valadares

2º- E.E. Alberto Azevedo/Inhapim

3º E.E. de Martins Soares/Martins Soares

Futsal Masculino II

1º- E.E. João dos Santos Amaral/Bandeira

2º- E.E. Maria de Lucca Pinto Coelho/Manhuaçu

3º- E.E. Profª. Zilda Pinheiro da Silva/Mantena

Handebol Feminino II

1º- E.E. São Miguel/Jequitinhonha

2º- E.E. de Conselheiro Pena/Conselheiro Pena

3º- E.E. Nossa Senhora da Lapa/Virgem da Lapa

Handebol Masculino II

1º- E.E. de Conselheiro Pena/Conselheiro Pena

2º- E.E. Desembargador Moreira Santos/São Gonçalo do Rio Abaixo

3º- C. Educ. Meu Caminho/Jequitinhonha

Peteca Feminino II

1º- E.E. de Caraí I/Caraí

2º- E.E. Reverendo Cícero Siqueira/Alto Jequitibá

3º- E.E. de Água Quente/Águas Formosas

Peteca Masculino II

1º- E.E. Coronel Idalino Ribeiro/Salinas

2º- E.E. José Quaresma da Costa/Águas Formosas

3º- E.E. Reverendo Cícero Siqueira/Alto Jequitibá

Voleibol Feminino II

1º- E.E. Prof. Antônio Fernandes Pinto/Rio Piracicaba

2º- E.E. Maurílio Senra/Caratinga

3º- E.E. Coronel Elpídio Alves Ferreira/Salto da Divisa

Voleibol Masculino II

1º- E.E. Frei Inocêncio/Frei Inocêncio

2º- E.E. Walmir Almeida Costa/Rubim

3º- E.E. Alberto Giovannini/Coronel Fabriciano

Vôlei de Praia Feminino II

1º- Colégio Ibituruna/Governador Valadares

2º- E.E. Oswaldo Lucas Mendes/Taiobeiras

3º- E.E. Josefina Pimenta/São João Evangelista

Vôlei de Praia Masculino II

1º- E.E. de Ninheira/Ninheira

2º- E.E. de Pampã/Fronteira dos Vales

3º- E.E. Reverendo Cícero Siqueira/Alto Jequitibá

Classificados para a Etapa Estadual

Módulo I

Basquetebol Feminino

Teófilo Otoni/ E.E. Waldemar Neves da Rocha

Basquetebol Masculino

Coronel Fabriciano/E.M. Vereador Nicanor Ataíde

Futsal Feminino

Governador Valadares/E.E. Prof. Nelson de Sena

Futsal Masculino

Itaobim/E.E. de Itaobim

Handebol Feminino

Itanhomi/E.E. Carlota de Andrade

Handebol Masculino

Resplendor/E.M. Cel. José Pereira de Jesus

Peteca Feminino

Resplendor/E.M. Cel. José Pereira de Jesus

Peteca Masculino

Salinas/E.E. Dr. Osvaldo Prediliano Sant’ana

Voleibol Feminino

Rio Piracicaba/E.M. Bernardo Ferreira Guimarães

Voleibol Masculino

Jacinto/E.E. do Havaí

MÓDULO II

Basquetebol Feminino

Águas Formosas/ E.E. José Quaresma da Costa

Basquetebol Masculino

Padre Paraíso/ E.E. Presidente João Pinheiro

Futsal Feminino

Governador Valadares/ E.E. Prof. Nelson de Sena

Futsal Masculino

Bandeira/ E.E. João dos Santos Amaral

Handebol Feminino

Jequitinhonha/E.E. São Miguel

Handebol Masculino

Conselheiro Pena/ E.E. de Conselheiro Pena

Peteca Feminino

Caraí/ E.E. de Caraí I

Peteca Masculino

Salinas/ E.E. Coronel Idalino Ribeiro

Voleibol Feminino

Rio Piracicaba/ E.E. Prof. Antônio Fernandes Pinto

Voleibol Masculino

Frei Inocêncio/ E.E. Frei Inocêncio

Vôlei de Praia Feminino

Governador Valadares/ Colégio Ibituruna

Vôlei de Praia Masculino

Ninheira/E.E. de Ninheira

Xadrez- Módulo I

Lorrany Fátima B. Pereira- Novorizonte/E.E. João Bernardino Souza

Mariana Almeida Reis- Mutum/E.E. Profª. Levinda Alves Silva

Samara Vieira da Silva- Peçanha/E.E. Senador Simão da Cunha

Gabriela Inácio Santana- Peçanha/E.E. Senador Simão da Cunha

Matheus Vinícius R. Simões- Taiobeiras/E.E. Dr. José A. Mendes

Kayo Francisco da Silva- Peçanha/E.E. Senador Simão da Cunha

Mayke Anselmo Brito Lellis-Rio Piracicaba/E.E. Prof. Antônio F. Pinto

Pedro Augusto N. Silva- Caratinga/E.E. de Ensino Fundamental

Xadrez-Módulo 2

Stefany Silva Madeira- Peçanha/E.E. Dr. Antônio da C. Pereira

Samara Ferreira Cassimira- Mutum E.E. Maria Luiza Alves Vieira

Jaqueline Lomba da Silva- Mutum E.E. Maria Luiza Alves Vieira

Ana Lívia Ferreira de Freitas- Itanhomi E.E. Carlota de Andrade

Xadrez

Masculino

Luan Carlisson F. Santos Peçanha E.E. Senador Simão da Cunha

Alef Nogueira de S. Alves Bertópolis E.E. de Umburaninha

Halliday Gauss dos Santos Itanhomi E.E. Carlota de Andrade

Filipe Henrique de S. Araújo Taiobeiras E.E. Oswaldo Lucas Mendes