Comunidade do Bairro Esplanada organiza festa para contribuir no tratamento de jovem de Inhapim

CARATINGA- Na edição do dia 13 de maio de 2017, o DIÁRIO DE CARATINGA trouxe o drama vivenciado pela família de Túlio Vinícius de Oliveira Ferreira, 21 anos, de Inhapim. Ele se acidentou na madrugada do dia 17 de dezembro de 2016, no km 506 da BR-116, ao colidir o seu veículo contra uma árvore.

De lá para cá, a rotina do jovem não é mais a mesma. São diversos cuidados especiais, já que ele teve sequelas: não fala e não tem mais os movimentos dos braços e das pernas. A tia de Túlio, Sueli dos Santos Oliveira falou pela primeira vez a um órgão de imprensa, compartilhando a esperança de um tratamento com células tronco, em torno de R$ 150.000 que pode devolver a qualidade de vida ao jovem. Muitas pessoas têm se sensibilizado com essa causa e organizado campanhas para arrecadar este montante.

Agora, um grupo de pessoas do Bairro Esplanada se uniu aos esforços e promoverá o “Arraiá Força Túlio”. O evento acontecerá no dia 28 de julho, de 18h às 22h, na Rua Jorcelino Miranda e tem a organização de Aristides Ferreira, Bernadete Genelhu, Kátia Santana e Ysadora Santana. A festa julina seguirá a tradição e terá os famosos caldos, como canjicão, canjiquinha e feijãozinho; além de outras comidas, como feijão tropeiro, churrasquinho e cachorro quente. E para animar o público não faltará a fogueira, quadrilha e forró. A música ao vivo já está garantida com a cantora Amanda Mello e a Banda Elles. Para as crianças, haverá a parte recreativa com pula pula. Ainda acontecerá o bingo de uma bicicleta e de uma poupança de R$ 500. Para mais conforto dos participantes, mesas e cadeiras estão sendo providenciadas.

De acordo com Bernadete Genelhu, o grupo está solidário à arrecadação do montante necessário para o tratamento e toda a renda será revertida a Túlio. “A Kátia assistiu a reportagem, contando a história da família e da dificuldade de chegar no tratamento. A família dela toda se sensibilizou, nos convidou para ajudar. Como a gente é amigo aqui na rua, sempre participa de tudo, abraçamos essa causa também”.

Para garantir o sucesso do evento, os organizadores pretendem contar com a doação de comerciantes ou outras pessoas da comunidade. Qualquer quantia ou alimento é bem-vindo. “Já estamos recebendo algumas doações, ajudas financeiras, mas pouco ainda. A gente precisa de mais apoio da sociedade. Estamos nos movimentando, indo atrás das pessoas mais próximas, pedindo para nos ajudar. Estamos precisando dos alimentos para fazermos os caldos, o feijão tropeiro, churrasquinho, refrigerante, que vamos vender junto com o cachorro quente. Vamos fechar a rua. Estamos entrando com alvará, vendo com a polícia para fazer toda a questão jurídica”.

Kátia destaca o envolvimento da organização e que boa vontade não vai faltar. Ela afirma que abriu as portas de sua casa para o preparo dos alimentos e acredita na solidariedade dos caratinguenses. “Precisamos mesmo que Caratinga abrace a causa, venha prestigiar. Sozinhos não vamos conseguir, temos que fazer bonito. Mesmo se os comerciantes não nos preocuparem, nós vamos até eles. Vai ser uma grande festa, estamos organizando muito detalhadamente. Acredito que realmente vai ser uma festa que todos aqueles que vierem não vão ficar sem tomar aquele caldo, vai ter muita coisa gostosa, brincadeira, música ao vivo. A gente está muito animada. Todo mundo se sensibilizou, abriu as garagens, porque vamos deixar a rua justamente para sobrar espaço para as pessoas se acomodarem”.

A organização já fez contato com a família de Túlio, que já manifestou o agradecimento por mais essa campanha, como cita Kátia. “A família dele logo de cara já agradeceu, vem acompanhando, ficaram de mandar um representante, mas mesmo se não vierem a gente entende, porque é difícil. Mas, na segunda-feira estaremos levando toda a renda para o Túlio, se Deus quiser”.

Para evitar que haja qualquer tipo de dúvida ou desconfiança das pessoas, as doações devem ser entregues somente a um dos organizadores, conforme alerta Aristides. “Tem gente que aproveita de situações para enganar as pessoas, então as doações somente nós três estamos recebendo, para centralizar e evitar qualquer fraude que possa acontecer”.

Quem quiser contribuir com a festa, pode entrar em contato com os organizadores pelos seguintes números: Aristides (9-99853872), Bernadete (9-99599218), Katia (9-88768774) e Ysadora (9-91061336).