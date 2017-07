Secretário de Estado de Saúde visita Hospital Casu e aprova assistência hospitalar

Secretário Sávio Souza Cruz conheceu as instalações físicas do hospital, viu os novos equipamentos e reconheceu: “O Casu tem sido muito importante para a região desde o enfrentamento do surto de febre amarela em Caratinga”

CARATINGA – O Hospital Casu recebeu a visita do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, professor Sávio Souza Cruz na manhã do domingo (16). O secretário foi recebido pelo reitor do UNEC-Centro Universitário de Caratinga, professor Antônio Fonseca da Silva acompanhado pela diretora do Incisa – Instituto de Ciências da Saúde do UNEC, professora Raquel Carvalho Ferreira, pelo diretor-administrativo do Casu, Arthur Ferreira e pela diretora de assistência do Casu, Paula Botelho.

De acordo com professor Antônio Fonseca, para o Casu foi motivo de honra receber o secretário de Estado de Saúde. “Ficamos muito felizes com a ilustre visita e com o parecer por ele emitido quanto ao atendimento aos pacientes. Sentimos orgulho quando ele elogia as estruturas, a aquisição dos novos equipamentos, enfim, o seu reconhecimento quanto à qualidade dos serviços que prestamos”.

A diretora do Incisa, professora Raquel Carvalho fala da importância da visita do Secretário de Saúde. “Desde a abertura dos serviços de Atenção Hospitalar no Casu, foram encaminhados à Regional de Saúde e SES-MG a documentação referente ao processo de Habilitações dos leitos clínicos, cirúrgicos e UTI Adulto. Algumas reuniões e visitas aconteceram em âmbito regional e estadual para que o Casu possa continuar priorizando o cuidado integrado na assistência à saúde da população. A vinda do Secretário ao Hospital representa a continuidade e o comprometimento com os objetivos propostos”.

Fazendo um balanço da sua visita ao Hospital Casu, Sávio Souza Cruz disse que foi uma oportunidade muito valiosa. “Eu já tinha o acesso aos registros na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) sobre a importância que o Casu teve no enfrentamento do surto de febre amarela em Minas Gerais. Com o colapso da assistência da urgência e emergência na região, com o fechamento do PAM (Pronto Atendimento Microrregional) do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, com o fechamento, ainda que transitório, em Coronel Fabriciano, foi necessária a participação do Casu para minimizar os efeitos dessa crise na Saúde”.

O secretário de saúde de Minas Gerais explicou o motivo da visita ao Hospital. “Eu quis conhecer a estrutura do Casu e digo que me impressionou muito. Tenho a certeza que aqueles credenciamentos que hoje tramitam tanto na Secretaria de Saúde como nos foros da Saúde de nosso Estado vão ser muito importantes não só para Caratinga, mas para a região”.

Ao final da vista, o secretário de Saúde deixou mensagens de agradecimento. “Deixo os meus cumprimentos a toda a direção do Hospital e, estando em Caratinga, não posso esquecer-me de deixar um abraço para os meus amigos deputados Adalclever Lopes e Mauro Lopes, também importantes figuras no Governo de Minas e reafirmar com Caratinga o nosso compromisso do governador Fernando Pimentel e da Secretaria de Saúde para que possamos cada vez mais fazer uma Saúde Pública melhor e mais justa e mais à altura da demanda dos mineiros dessa região”.