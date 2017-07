Dom Lara e Patrocínio são os vencedores da Copa Distrital 2017

CARATINGA – Duas finais eletrizantes e campeões revelados apenas nas cobranças de pênaltis. Foram assim as decisões nas categorias Aspirante e Titular da edição 2017 da Copa Distrital de Caratinga. Após o término das partidas, que foram disputadas no estádio Doutor Maninho, os torcedores de Dom Lara e Patrocínio puderam vibrar com as conquistas.

ASPIRANTE

Na primeira partida, Patrocínio e Dom Lara disputaram o título na categoria Aspirante. As equipes fizeram um jogo equilibrado, criando várias oportunidades de gol. Na primeira etapa, o Patrocínio foi mais eficiente e abriu o placar. No banco de reservas, os dois técnicos demonstravam nervosismo, tentando corrigir os erros de posicionamento e passes errados dos jogadores. No segundo tempo, o Dom Lara aumentou o ritmo de pressão sobre o Patrocínio e conseguiu o empate. A igualdade no placar em 1 a 1 foi até o fim, levando a decisão para os pênaltis. A equipe do distrito de Dom Lara foi mais feliz e conquistou a Copa Distrital 2017 na categoria Aspirantes, deixando o distrito de Patrocínio com o vice-campeonato. Ao final das cobranças, Dom Lara venceu por 4 a 3.

HOMENAGENS

A tarde de futebol no campo do Esporte Clube Caratinga também contou com uma partida exibição de crianças dos times de Patrocínio e Vila Nova de Sapucaia. Após o jogo, todos receberam medalhas dos coordenadores da Copa Distrital do Município de Caratinga. Os ex-árbitros Verli Francisco Gonçalves e José Marcelino Sobrinho foram homenageados pela Superintendência de Esportes e Cultura da Prefeitura de Caratinga. Eles foram citados como desportistas que ajudaram a escrever a história do futebol em Caratinga.

TITULAR

O Patrocínio chegou à final da Copa Distrital também na categoria Titular, mas desta vez o adversário foi o Vila Nova de Sapucaia. Assim como na categoria Aspirante, o placar no tempo normal foi 1 a 1. A diferença é que o Vila Nova é que inaugurou o marcador ainda no primeiro tempo e o Patrocínio teve que se expor aos contra-ataques do time de Sapucaia no segundo tempo. Depois que o Patrocínio empatou, os dois clubes não se arriscaram tanto e foram para as cobranças de pênaltis, que terminou em 5 a 4 para a equipe de Patrocínio. No fim, a festa dos campeões aconteceu dentro e fora de campo, com a torcida fazendo muito barulho na arquibancada.

PREMIAÇÃO

Durante a cerimônia de premiação todos os jogadores receberam medalhas. Houve ainda a entrega de troféus para os goleiros menos vazados e artilheiros da Copa Distrital nas categorias Aspirante e Titular. A cerimônia de premiação ainda homenageou José de Souza, Antônio Clarent Rodrigues, Evaristo de Souza Batista e Jovino Lopes da Silva. Ao lado do superintendente municipal de Esportes e Cultura, Clayton Rocha e do diretor do Departamento de Esportes da Prefeitura de Caratinga, Robson da Silva, eles entregaram os troféus de campeões e vice-Campeões da Copa Distrital 2017 nas categorias Aspirante e Titular.

O superintendente de Esportes ressaltou a importância da Copa Distrital para os clubes e atletas. Clayton da Rocha Gonçalves agradeceu o comprometimento das equipes durante a competição. “A gente acredita que o futebol traz esse envolvimento à toda a comunidade”, concluiu o coordenador da Copa Distrital.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga