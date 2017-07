PM registra apreensão de drogas no Santa Cruz, Limoeiro e Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Nesse último final de semana, a Polícia Militar recolheu drogas nos bairros Limoeiro, Nossa Senhora Aparecida e Santa Cruz. Durante as operações, cinco menores acabaram apreendidos pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Santa Cruz

No final da noite de sábado (15), 12 papelotes com cocaína e uma réplica de arma de fogo foram encontrados na rua Jorge Teixeira Siqueira, no bairro Santa Cruz.

Os policiais receberam a informação que três indivíduos portariam armas e que estariam nas proximidades do Conjunto Habitacional. A denúncia também apontou que o trio tentava abordar motoristas que passavam pelas proximidades.

Uma guarnição foi até a rua Jorge Teixeira Siqueira, mas os denunciados fugiram, porém dois deles, 15 e 16 anos respectivamente, foram contidos. O outro envolvido conseguiu evadir e não tinha sido detido até o final dessa edição.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas ao fazer varredura, os militares encontraram os papelotes com cocaína e a réplica de arma de fogo.

Limoeiro

No começa da madrugada de domingo (16), na avenida João Caetano do Nascimento, bairro Limoeiro, foram recolhidas 17 cápsulas com cocaína e 20 reais.

Durante patrulhamento, os militares receberam a denúncia relatando que dois menores estariam traficando drogas nas proximidades de um posto de combustíveis. O denunciante também passou as características dos adolescentes. Os militares encontraram os denunciados, que foram abordados. Com um deles, cuja idade é de 14 anos, foram recolhidos 20 reais. Os policiais fizeram varredura pelo local e apreenderam uma sacola contendo dez cápsulas com cocaína. O outro menor, 16, assumiu a propriedade da droga e disse que cada cápsula seria vendida por 20 reais.

A equipe da PM continuou a vistoria pelo local e encontrou outras sete cápsulas com cocaína. Desta vez o menor de 14 anos disse que esse entorpecente seria seu e que também venderia cada cápsula por R$ 20.

Nossa Senhora Aparecida

Também no início da madrugada de domingo (16), os policiais apreenderam 28 buchas de maconha, cinco cápsulas com cocaína, 25 pedras de crack e 90 reais na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Os policiais faziam patrulhamento e viram quando um adolescente, 16, jogou algo ao chão ao notar que seria abordado. Ele foi contido e os militares encontraram 90 reais. Em seguida, a equipe da PM vistoriou o local e localizou um pote contendo buchas de maconha, cápsulas com cocaína e pedras de crack.

De acordo com a PM, o adolescente admitiu que a droga lhe pertencesse e que a bucha de maconha e a pedra de crack estavam sendo vendidas por 10 reais, enquanto a cápsula com cocaína tinha o preço de R$ 20.