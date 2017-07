COLUNA ABRINDO O JOGO

Gorila vem forte para Regional

Atual campeão Regional da LCD, o Santa Cruz promete mais uma vez time forte para o certame 2017. Na conquista do ano passado, o Gorila não estava entre os 03 que mais investiram. Catitas, ASBJ e Limoeiro lideravam o ranking dos maiores investimentos. Porém, com uma equipe coesa, contando com jogadores experientes como o goleiro Ricardo Baiano, e uma torcida que abraçou o time desde o começo, o Tricolor da Santa Cruz foi deixando os adversários para trás e bateu na final a Associação de Bom Jesus do Galho. Entretanto, não significa que não houve investimento, teve sim. Aliás, todos que entram na competição com objetivo de vence-la, precisarão cada vez mais ter algum investimento. É certo que vários que conquistaram o caneco ano passado estarão vestindo a camisa do Gorila outra vez. Isso aumenta as chances do Tri.

Mineiros: Pode ser melhor

Antes do início do Brasileirão, a expectativa era de ver o Atlético brigando pelo título, e o Cruzeiro pelo menos do meio da tabela para cima. O Galo mesmo depois de vencer o lanterna em Goiás com uma certa dificuldade por 2 a 1, ainda está muito longe do que se esperava de um elenco com tantos nomes de peso. Quarta-feira contra o Bahia é a chance de vencer a segunda consecutiva e subir na tabela. Porém, a luta pelo título está muito longe de ser uma realidade.

O Cruzeiro fez um bom jogo em casa contra o Flamengo. Dentro de sua filosofia de marcação forte e jogar no erro do adversário, a Raposa em determinados momentos jogou melhor que o Rubro negro que teve mais posse de bola. Embora esteja numa posição na tabela dentro do que foi projetado, o time Celeste pelo bom elenco que tem, poderia na minha humilde opinião, almejar algo maior. Quinta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro, vejo boas chances de vitória.

Z4 concorrido

Avaí 13 pontos, São Paulo 12, Vitória 12 e Atlético GO 08 pontos, formam atualmente o grupo dos 04 últimos. Surpreso apenas com a presença do Tricolor paulista. Afinal, sempre que um grande clube tradicional se encontra nessa situação, as pergunta é: porque? Afinal, a receita é muito maior que os demais companheiros de Z4. Sem falar que o São Paulo tem arrecadado muito com venda de jogadores recém promovidos da base. A situação dos paulistas me lembra muito o que aconteceu com o Internacional em 2016. É Bom abrir o olho.

Rogério Silva

