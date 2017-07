A CAÇADA CHEGOU AO FIM: Daniel ‘Playboy’, suspeito de envolvimento nas mortes de policial e vigilante em Santa Margarida, é preso em Orizânia

DA REDAÇÃO – Na tarde de domingo (16) a caçada por Daniel Rodrigues de Aguiar, o “Playboy”, 34 anos, chegou ao fim. Ele era o último procurado pelo assalto ao Sicoob e tentativa de assalto a agência do Banco do Brasil que resultaram em nas mortes do cabo PM Marcos Marques da Silva, 36 anos, e do vigilante Leonardo José Mendes, 53. Estes crimes aconteceram na segunda-feira (10) em Santa Margarida. Daniel foi preso em Orizânia, que fica a 30 quilômetros da cidade onde os crimes foram registrados.

Conforme informações da Polícia Militar, o suspeito foi localizado após a interceptação feita pelo Serviço de Inteligência de uma ligação telefônica que Daniel fez na noite de sábado (15). Ele estava escondido em uma casa, próxima ao trevo de Orizânia. Por volta das 12h de domingo (16), a residência foi cercada e, niciada verbalização, o procurado saiu em meio a várias pessoas, incluindo mulheres e crianças, que estavam no imóvel. Após ser preso, Daniel ‘Playboy’ disse onde havia escondido sua arma e a pistola que foi localizada atrás de um curral. Duas pessoas também foram detidas por estarem acobertando o foragido da justiça.

Daniel e os outros detidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.

Com a prisão de Daniel Playboy, ele vai se juntar aos outros que foram presos ainda no dia em que aconteceram os crimes. Wesley Rosa Firmino, 23 anos; Josimar Pereira Rodrigues, 30 anos; e Sirlande da Silva Ferreira, 27 anos, se encontram detidos na penitenciária de Ponte Nova.

O BANDO

Na segunda-feira (10), após os crimes, os autores fugiram num Fiat Toro, que foi roubado na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois abandonaram este veículo e fugiram em um Gol.

A PM fez rastreamento e encontrou os quatro suspeitos no córrego Bom Jardim, zona rural de Santa Margarida. Josimar, Sirlande e Wesley foram detidos no local. Na ocasião, Daniel conseguiu fugir. Quando das prisões, os militares também apreenderam armas e munições, além de recuperar 90 mil reais, dinheiro que foi levado do assalto no Sicoob.

– Josimar Pereira Rodrigues, 30 anos, natural de Divino. Havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Josimar é acusado de homicídio, roubo, porte/posse de arma de fogo e adulteração de veículo.