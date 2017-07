Caratinga tem 434 veículos para cada mil habitantes

Questão do trânsito é constante debate na cidade. Executivo quer retorno do estacionamento rotativo ‘Faixa Azul’

CARATINGA- Segundo dados contabilizados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a frota total de Caratinga no ano passado foi de 39.027 veículos, sendo 19.315 automóveis, 11.511 motocicletas, 3.001 caminhonetes, 1.519 motonetas, 1.370 caminhões, 826 camionetas, 483 ônibus, 152 utilitários, 125 tratores, 95 micro-ônibus, quatro tratores de rodas, além de outros 626 veículos não classificados.

Em maio de 2017, última estatística apresentada pelo Denatran, esse número já havia saltado para 39.629 veículos, tendo 19.520 automóveis e 11.670 motocicletas. Considerando a população de 91.342 habitantes segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016, isso representa quase 434 veículos para cada mil pessoas ou 0,44 veículo por pessoa. São 214 carros para cada mil moradores, pouco mais de 0,2 carro por pessoa e 128 motocicletas para cada mil habitantes, cerca de 0,13 moto por pessoa.

Para se ter uma ideia a capital Belo Horizonte, considerando este mesmo período, com uma população de 2.513.451 habitantes e uma frota em 1.811.841 veículos, possui 721 veículos para cada mil habitantes, uma proporção de 0,71 por pessoa. Já Ipatinga, com uma frota total de 145.888 veículos e a população de 259.324 pessoas tem 562 veículos para cada mil.

TRÂNSITO DE MUDANÇAS

A situação do trânsito de Caratinga constantemente é alvo de preocupação da população. Os problemas se estendem à deficiência de vagas de estacionamento e às dificuldades no fluxo do trânsito.

As mudanças mais recentes na tentativa de melhorar o trânsito de veículos vêm desde 2014. O Decreto Executivo nº 151/2014 regulamentava as vagas especiais de estacionamento nas vias e logradouros públicos destinadas a veículos conduzidos ou que transportem idosos e o Decreto Executivo nº 152/2014, vagas especiais de estacionamento nas vias e logradouros públicos destinadas a veículos conduzidos ou que transportem deficientes físicos ou com dificuldade de locomoção. Foram demarcadas 12 vagas de estacionamento de automóveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e 20 vagas para idosos.

Em 2015, os pontos de estacionamento de motocicletas na Avenida Benedito Valadares e ao lado do Posto Esso foram extintos. Os motociclistas ganharam vagas exclusivas somente atrás da Catedral. No lugar, onde antes só podiam estacionar motos, foram abertas novas vagas para automóveis.

No ano de 2016, houve a proibição de estacionamento entre a Praça Getúlio Vargas até a Rua Raul Soares (esquina com a Prefeitura); proibição de estacionamento do lado esquerda da Rua João Pinheiro (n° 68 até o n° 13), proibição de estacionamento no canteiro central da Avenida Moacyr de Mattos, do início até o número 48; instalação de uma rotatória na Avenida Catarina Cimini, para a subida ao ‘Morro do Escorpião’; implantação de estacionamento exclusivo para motocicletas na Travessa Coronel Ferreira Santos e no lado direito da Travessa Santos Mestres.

Já no último dia 28 de junho deste ano foi anunciado projeto que consiste em impedir a conversão direta saindo da Avenida Benedito Valadares, sentido a Rua Raul Soares. Na prática, os motoristas devem fazer a conversão após contornar a Praça Getúlio Vargas (passando em frente ao antigo Fórum), e só então seguir para Rua Raul Soares. Os semáforos da Praça Getúlio Vargas e Benedito Valadares ficam abertos ao mesmo tempo. Os motoristas também foram surpreendidos com uma outra placa de aviso com a seguinte redação: “a partir 30/06/2017 proibido virar à esquerda”. Quem está vindo da Rua João Pinheiro não pode mais contornar direto sentido à Avenida Benedito Valadares.

Também foram colocadas placas indicando a passagem proibida de carros e motos da Rua Raul Soares para a Rua João Pinheiro, utilizando a Travessa Coronel Ferreira Santos (Travessa da Prefeitura). Os motoristas devem utilizar a Travessa João Coutinho ou ainda, a Travessa Jorge Coura Filho. Ainda, o Departamento de Trânsito está realizando testes no cruzamento das ruas Coronel Antônio da Silva e Lamartine, com a Avenida Marechal Deodoro e Praça Coronel Rafael Silva Araújo (Praça da Estação), para a colocação de semáforos.

RETORNO DO FAIXA AZUL?

Muitas mudanças anunciadas, mas os motoristas ainda reclamam por soluções viáveis para o trânsito da cidade. Por exemplo, a Rua Coronel Pedro Martins, conhecida como ‘Rua do Correio’. A reportagem questionou à Prefeitura de Caratinga sobre as constantes reclamações sobre a falta de vagas de estacionamento e a fiscalização municipal, uma vez que muitas vagas acabam sendo utilizadas por revendedores de veículos.

Em resposta, a Prefeitura afirmou que o problema na Rua Coronel Pedro Martins existe “há vários anos”. E que para solucionar a situação, o Executivo enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei de retorno do Faixa Azul. “A expectativa é que com o estacionamento rotativo, a fiscalização nas ruas de Caratinga também seja intensificada”.

VEÍCULOS POR HABITANTE- Municípios da região

Bom Jesus do Galho–

4534 veículos/ 15.500 habitantes

292 veículos para cada mil habitantes

0,29 veículo por habitante

Caratinga– 39.629 veículos/91.342 habitantes

434 veículos para cada mil habitantes

0,44 veículos por habitante

Córrego Novo

812 veículos/3.000 habitantes

270 veículos para cada mil habitantes

0,27 veículo por habitante

Entre Folhas

2349 veículos/ 5.397 habitantes

435 veículos para cada mil habitantes

0,43 veículo por habitante

Imbé de Minas

2.250 veículos/6.862 habitantes

328 veículos para cada mil habitantes

0,33 veículo por habitante

Inhapim

11.361 veículos/24.813 habitantes

458 veículos para cada mil habitantes

0,46 veículo por habitante

Piedade de Caratinga

3.628 veículos/8.130 habitantes

446 veículos para cada mil habitantes

0,45 veículo por habitante

Pingo D’Água

892 veículos/4.832 habitantes

184 veículos para cada mil habitantes

0,18 veículo por habitante

Santa Bárbara do Leste

4.073 veículos/8.144 habitantes

500 veículos para cada mil habitantes

0,5 veículo por habitante

São Domingos das Dores

2.778 veículos/5.680 habitantes

489 veículos para cada mil habitantes

0,49 veículo por habitante

Santa Rita de Minas

2.476 veículos/7.097 habitantes

349 veículos para cada mil habitantes

0,35 veículo por habitante

Ubaporanga

4.556 veículos/12.591 habitantes

362 veículos para cada mil habitantes

0,36 veículo por habitante

Vargem Alegre

2.077 veículos/6.633 habitantes

313 veículos para cada mil habitantes

0,31 veículo por habitante