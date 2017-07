Escola Dr. Almério de Rezende promove festa julina

UBAPORANGA – No último sábado (8), a Escola Municipal Dr. Almério de Rezende, no córrego do Aeroporto, promoveu sua tradicional festa julina. O evento contou com números artísticos apresentados pelas crianças e suas professoras, além de muitas gostosuras típicas. O ponto alto do evento foi a coroação do ‘rei’ e da ‘rainha da pipoca’, das misses e dos misteres 2017. Os alunos que representarão a escola no decorrer deste ano de 2017 como rei e rainha, são respectivamente Kaio Lucas Botelho, cinco anos, e Ana Gabrielly Santana, sete anos.

De acordo com o supervisor responsável pela instituição, Joesmar Lopes, a festa julina foi um sucesso, pois houve parceria entre escola e família. “Nossa escola está de portas abertas para acolher a todos. Firmamos um vínculo muito grande com os pais de nossos alunos e o resultado está nesta maravilhosa festa que realizamos. A maioria dos enfeites foi confeccionado por um grupo de mães habilidosas. Sou muito grato a todos pelo apoio incondicional e a minha equipe de trabalho, que formada pelas professoras e serventes”.

O evento contou ainda com a participação de autoridades como a secretária de Educação de Ubaporanga, Virgínia Helena, que tem dado seu total apoio em todas as atividades extraclasse desenvolvidos pela equipe da escola.

“Este é mais um, de vários outros eventos que a equipe diretiva garantiu a comunidade que acontecerão na instituição”, informou Joesmar Lopes.