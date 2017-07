Final da Copa Distrital de Caratinga é neste domingo (16)

CARATINGA – Após três meses de disputa, amanhã serão realizadas as finais da Copa Distrital de Caratinga. A edição 2017 colocará frente a frente na categoria Aspirantes: Patrocínio e Dom Lara. Na categoria Titular, a final será entre Vila Nova de Sapucaia e Patrocínio. Os jogos serão realizados no Estádio Doutor Maninho.

A 33ª edição da Copa Distrital de Caratinga teve início no dia 30 de abril, quando 16 equipes formadas nas duas categorias iniciaram os confrontos em campos de futebol localizados nos distritos. As equipes receberam material esportivo da Prefeitura de Caratinga como bolas e redes e após as finais receberão medalhas e troféus. O superintendente Municipal de Cultura e Esportes, Clayton Rocha Gonçalves, destaca que a Copa Distrital de Caratinga é um evento esportivo tradicional, mobilizando muitos desportistas da zona rural do Município.

Copa Distrital de Caratinga

Final Categoria Aspirante: 13h – Patrocínio X Dom Lara

Final Categoria Titular: 15h – Vila Nova de Sapucaia X Patrocínio

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga