Centro de Reabilitação FUNEC apresenta resultados positivos em tratamentos

Conheça a história de um tratamento em que a criança, em pouco mais de um ano, desenvolveu a fala, melhorou a socialização e apresentou melhoras na saúde física e mental

CARATINGA – O Centro de Reabilitação Funec oferece diversos serviços especializados para tratamentos em Caratinga. Dentre eles, desenvolve o projeto de Terapia Assistida por Animais – TAA, chamado “Patas que Curam”. Esse projeto visa promover a qualidade de vida das pessoas com deficiências (com algum tipo de comprometimento neurológico, psíquico, afetivo, educacional ou social), e tem os animais, como cães e gatos, no papel de co-terapeutas durante as intervenções realizadas.

O objetivo deste trabalho é proporcionar, aos participantes melhores condições de vida, para que sintam capazes de vencer as barreiras e as limitações pertinentes a cada caso. A equipe de reabilitação acredita nas potencialidades de cada ser humano e no seu crescimento individual e social.

Segundo o psicólogo responsável pelo projeto, Edcarlos Freitas, a TAA é um método terapêutico cientificamente comprovado onde o profissional e o animal atuam diretamente na afetividade, nas relações conflitivas e sociais de cada paciente. “Essa Terapia pode ser realizada por uma equipe multidisciplinar, com profissionais de saúde atuando em conjunto nas dificuldades motoras, psicológicas e sociais de cada um dos pacientes. Não se trata da TAA de uma prática para substituir terapias e tratamentos convencionais, mas um complemento, uma nova linha de pesquisa em atenção à diversidade, para melhorar a qualidade de vida”, ressalta.

UM CASO DE SUCESSO

Acompanhamos na tarde de quinta-feira (13) uma sessão terapêutica de uma criança. O paciente de 3 anos de idade é atendido no Centro de Reabilitação Funec há um ano e quatro meses e, ao final da sessão, conversamos com a sua mãe.

De acordo com a mãe da criança, Michelle Sute, o diagnóstico do filho ainda não pode ser concluído. “Os médicos suspeitam que o meu filho tenha autismo, hiperatividade ou retardo mental. Aqui no Centro de Reabilitação são ofertadas a ele seis terapias: fonoaudiologia, horticultura terapêutica, terapia assistida por cães e gatos, arteterapia, equoterapia, neuropsicopedagogia”.

Michelle conta que, após mais de um ano nessas terapias, já percebeu um grande progresso no desenvolvimento do menino. “São muitas e visíveis as mudanças. Hoje eu posso dizer que o meu filho é outra pessoa. Vou citar um exemplo: quando ele começou nas terapias pronunciava somente a sílaba “ba”. Essa expressão era usada por ele para pedir água, comida, para chamar as pessoas. Era angustiante ver que ele não podia se comunicar de outra forma conosco. Além de melhorar o relacionamento conosco, hoje ele já pronuncia diversas palavras, já consegue formular frase com sentido completo. Tudo melhorou”.

ESPAÇO FÍSICO ABERTO E AREJADO

Além dos excelentes resultados com o tratamento, Michelle ressalta pontos positivos do espaço físico do Centro de Reabilitação. “Como moramos em apartamento e normalmente os prédios são espaços confinados, a chegada ao Centro de Reabilitação é um momento esperado pelo meu filho. Ao chegar ele já quer sair correndo para reencontrar os terapeutas e fazer as atividades com os animais. O espaço amplo, o ar puro desse ambiente, a possibilidade do contato com a natureza colaboram muito para a melhoria do paciente e também traz benefícios para nós, que os acompanhamos”.

Michele diz ser “eternamente grata” ao Centro de Reabilitação pelo tratamento do filho. “Uma das coisas que quero salientar é que as terapias fazem bem, não só para a criança, mas para toda a família. A evolução do meu filho trouxe mais tranquilidade em casa, pois ele está mais comunicativo, mais sociável, mais calmo. Graças aos tratamentos melhorou bastante o convívio dele com o pai, comigo e com os irmãos mais velhos, de 6 e 11 anos, além do convívio com parentes e amigos. Nós só temos motivos para agradecer a todos que nos acolheram tão bem e pelo bem que estão fazendo a ele, a mim, porque uma mãe se sente feliz com a felicidade dos filhos e de sua família”, completa.

BENEFÍCIOS DA TAA

O psicólogo Edcarlos Freitas cita os benefícios que este novo método terapêutico da TAA proporciona para os pacientes. “Podemos citar diversos benefícios, dentre eles o relaxamento de tensões físicas, mentais e emocionais, aumenta as defesas do organismo; o contato com animais estimula a produção de endorfina no organismo, favorecendo o alívio das dores e melhorando o humor; melhora do sistema imunológico; melhora da capacidade motora e autoestima, estimula a interação social”.

Na Terapia Assistida por Animais também é possível promover exercícios fonoaudiólogos onde as pessoas chamam os animais pelo nome, ajudando na dicção e estimulando os que possuem problemas de fala. “Os pacientes acariciam os animais terapeutas, jogam a bola e penteiam os cães, tarefa que ajuda nos movimentos de coordenação motora ao mesmo tempo em que reduzem os riscos de problemas cardíacos, pois a pressão arterial diminui junto com o estresse; o contato com os animais também estimula a defesa das células e deixa o organismo mais tolerante a bactérias, diminuindo casos de alergias e diversos problemas respiratórios”, enumera Edcarlos.