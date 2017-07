Empossado novo delegado da PC em Inhapim

INHAPIM – Foi empossado na manhã de ontem, o novo delegado de Polícia Civil de Inhapim, Afrânio Márcio Ferreira Soares. A solenidade, realizada em uma área da antiga Câmara Municipal, foi prestigiada por representantes de vários segmentos da sociedade.

O delegado Afrânio Márcio é de Uberlândia, tem 36 anos. Cursou Direito na Universidade Federal de Uberlândia. Em 2005 ingressou na Polícia Civil como investigador. Em 2008 passou no concurso de delegado civil de Minas Gerais prestando serviços em Uberlândia e Araguari, onde se destacou na apuração de crimes de grande repercussão naquela região.

A delegada regional Luzinete Maria de Sá elogiou o novo delegado. Ela contou que fez o convite para que o delegado Afrânio Márcio trabalhasse em Inhapim e prontamente teve resposta positiva. Depois dos contatos com a cúpula da Polícia Civil, houve a remoção do delegado para Inhapim.

Em sua apresentação, Afrânio Márcio assegurou que dará continuidade aos bons trabalhos desenvolvidos pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, proporcionando respostas rápidas para a sociedade a respeitos dos crimes. Ele também destacou a importância de parcerias, como a já existente com Polícia Militar, para o bom andamento das forças de segurança pública.

Além do município sede, a Delegacia de Polícia Civil de Inhapim abrange os municípios de Dom Cavati, São Domingos das Dores, São João do Oriente e São Sebastião do Anta.