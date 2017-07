Motociclista ferido em colisão contra Uno na BR-474

DA REDAÇÃO – Um acidente ocorrido na noite de quinta-feira (13), entre uma motocicleta e um Fiat Uno, deixou uma pessoa ferida. A colisão aconteceu no km 139 da BR-474, trecho que corta o município de Imbé de Minas.

O registro foi feito pela equipe da Polícia Militar Rodoviária. Em conversa com o motorista do Uno, Lázaro Antônio de Oliveira, 54 anos, ele disse que seguia sentido decrescente da pista, quando em uma curva deparou com a moto que vinha pela contramão. Lázaro comentou que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

De acordo com os militares, o motociclista Lúcio Gonçalves Marinho, 48, apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, tendo relatado que bebeu quatro latas de cerveja. Não foi possível fazer o teste do bafômetro devido ao quadro clínico de Lúcio, que foi socorrido pelos bombeiros militares e encaminhado ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A Policia Militar Rodoviária confeccionou os autos de infração contra o motociclista. As causas do acidente estão em apuração.