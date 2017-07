COLUNA ABRINDO O JOGO

Taekwondo é show

Mais uma vez o ginásio Alfeu Chaves, no América Futebol Clube, foi palco de exame de faixa dos alunos da Associação Korion. Mestre Marcelo Cardozo reuniu diversos de seus núcleos para a mudança de faixa de várias idades. Como é legal ver no rosto de cada um a satisfação de estar se graduando e ver seus filhos, netos, sobrinhos desempenhando ali diante de um grande público, aquilo que fazem no dia a dia das academias. Ginásio lotado como tem que ser um espaço de tamanha estrutura. Certamente um dia que ficará marcado pra todos que lá estiveram. Parabéns aos professores que se dedicam tanto. Parabéns aos pais por incentivarem seus filhos a prática esportiva. Afinal, a disciplina observada em todo o evento, não se aprende em qualquer ambiente. Só nos mais saudáveis e com gente tão capacitada como os profissionais da Associação Korion

Mineiros: Momentos distintos

Os três grandes clubes de Minas vivem momentos distintos no Brasileirão. O América, na Série B, finalmente vai se firmando no grupo de cima. O Coelho mesmo não tendo um elenco poderoso como do Internacional, consegue ser mais eficiente. Porém, não tem a pressão que existe no Colorado.

O Atlético vive um momento de altos e baixos. Cercado de muita expectativa por conta de ter formado um elenco farto de talentos, o time de Roger não tem conseguido ter uma sequência de bons jogos. Não acredito que o técnico seja o único responsável pelo momento ruim. Afinal, jogadores que deveriam estar decidindo jogos, tem falhado em momentos decisivos. Elias, Fred, Robinho, são exemplos disso. Apenas Victor tem feito o que se espera dele. Pela distância para o líder Corinthians, ainda que tenha sido jogado apenas um terço da competição. Nesta rodada, o Galo encara o lanterna Atlético GO, teoricamente jogo pra se reabilitar. Entretanto, como a fase anda ruim, caso seja derrotado, a pressão aumentará.

O Cruzeiro começou desacredito o Brasileirão. Não fez por merecer que fosse diferente. Oscilando bastante, o time de Mano Menezes passou por um período de enorme fragilidade defensiva. Depois de sofre um caminhão de críticas, voltou a ser o time precavido, com três volantes e apenas um armador. Porém, o contra-ataque tem funcionado. Velocidade e precisão mesmo tendo menos posse de bola que o adversário. O time voltou a funcionar. O duelo contra o Flamengo nesta rodada será uma prova pra testar o novo/velho jeitinho cruzeirense de jogar. Em casa, terá que propor jogo e não apenas reagir quando for atacado. Esse será o grande desafio da Raposa na minha opinião.

Visita mal educada

A rodada de número 13 do Brasileirão foi melhor para quem jogou fora de casa. Apenas o Sport do “pofexô” venceu como anfitrião. É mais ou menos como se você recebesse visita no final de semana, que tomasse sua cerveja sem pedir, se apossasse de seu controle remoto, deitasse no melhor sofá da sala na hora do jogo, e ainda pedisse pra sua mulher pra fazer um tira gosto e trazer mais uma. Resumindo, folgado né. Foi exatamente assim que se comportaram nesta rodada os visitantes. Um reflexo da pouca diferença técnica que existe na maioria dos 20 clubes. Apenas o Corinthians vem sobrando nesta turma.

Rogério Silva

Leia mais comentários acessando o site: www.diariodecaratinga.com.br