CHRISTOPHER NOLAN – CINEASTA ENTRE O POPULAR E O AUTORAL

Christopher Nolan é sem dúvida um dos maiores cineastas da nova geração. Seus filmes unem dois conceitos que são dificilmente interligados: as tramas intrincadas, de temas complexos e reflexivos, típicos de filmes de arte, com um apelo popular gigante, da melhor forma possível, onde diálogos e histórias sobre física quântica, psicologia, filosofia, imersão dos sonhos, paradoxos, tudo fica parecendo bastante acessível para o grande público. Não à toa, Nolan fez os três melhores filmes da franquia Batman. Depois de uma produção de início, “Following”, de 1998, bancado por ele e por amigos da faculdade, seu próximo filme não foi apenas promissor e sim já se consolidou com um dos filmes mais inovadores dos últimos tempos.

AMNÉSIA (2000)

Leonard está caçando o assassino de sua esposa, porém suas dificuldades na empreitada são principalmente por sua perda de memória recente. Ele se utiliza então de alguns truques para conseguir lembrar de coisas importantes. Além disso, toda a investigação de Leonard é mostrado no filme em ordem cronológica reversa, algo já utilizado por ele em “Following”. Foi com este quebra cabeças no formato de filme, chamado Amnésia, que Christopher Nolan ganhou público e crítica e assim foi revelado da melhor maneira possível, logo no seu segundo longa.

INSÔNIA (2002)

Steven Soderbergh, cineasta de sucessos como a franquia “Onze Homens e um Segredo”, recruta Nolan para dirigir um suspense psicológico com astros como Al Pacino e Robin Williams. No filme, um policial investiga o assassinato de uma adolescente enquanto tem que lidar com a culpa de ter atirado acidentalmente em seu parceiro. O filme traz ideias bastante interessantes do ponto de vista cinematográfico mas não foi tão bem recebido como o longa anterior, talvez por ter criado muitas expectativas.

BATMAN BEGINS (2005)

Com um elenco estelar, que trouxe nomes como Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman e Gary Oldman, o filme explora as origens de Batman e o surgimento do Cavaleiro das Trevas. Bruce Wayne, após a morte dos pais, viaja pelo mundo e quando volta, revela seu alter-ego, Batman, a fim de combater as forças que ameaçam Gotham.

O GRANDE TRUQUE (2006)

Com um elenco que traz Hugh Jackman, Christian Bale, David Bowie, Michael Caine, a trama se ambienta no século 19, em Londres, onde Rupert Angier e Alfred Borden são dois mágicos cuja amizade vira rivalidade quando disputam alguns segredos relacionados à magia. A rivalidade torna-se tão intensa que eles acabam tomando atitudes drásticas, que marcam suas vidas para sempre.

A trama de Nolan traz novamente uma história não linear, cheia de surpresas e detalhes que enriquecem e, por vezes, confunde um pouco o espectador, mas nada que atrapalhe o clima de tensão que há do começo ao final. A história é tão cheia de detalhes que alguns mistérios simples tornam-se bastante intrincados. Jackman e Bale provam mais uma vez que são ótimos atores e conduzem de forma brilhante a disputa entre os dois mágicos por fama e poder. Destaque também para David Bowie, que interpreta o cientista Tesla, fundamental no roteiro.

BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS (2008)

Segunda parte da trilogia Batman. Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Den, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Porém quando um jovem criminoso, Coringa, aparece e arma na cidade um verdadeiro caos, Batman precisa encontrar uma maneira de detê-lo antes que mais vidas sejam perdidas. O filme é considerado por muitos o melhor da franquia, contando com todos os filmes já feitos do Batman e ainda entrega uma brilhante atuação do ator Heath Ledger, que lhe rendeu um Oscar póstumo.

A ORIGEM (2010)

Cobb é um sujeito que ganha a vida entrando nos sonhos para roubar parte de memórias de outras pessoas. Ele então é contratado para inserir uma idéia no inconsciente do herdeiro de uma fortuna, Robert Fischer. Em troca, ganharia passe livre para voltar aos EUA, do qual foi extraditado, e rever seus dois filhos. Ele resolve então montar uma equipe ao mesmo tempo em que luta contra as lembranças de sua ex-mulher, que o persegue nos sonhos em que ele adentra.

Christopher Nolan é realmente um diretor que sabe aliar entretenimento com questões complexas envolvendo principalmente a mente, algo que ele persegue desde seu primeiro sucesso, Amnésia. A ação normalmente está bastante presente em suas tramas, mas é movida por personagens de complexidades psicológicas únicas, que os deixam mais marcantes que qualquer cena de ação bem feita, e olha que há certamente cenas arrebatadoras, todas filmadas em IMAX, como ruas e prédios invertidos e até mesmo uma visão incrível da escada infinita de Escher. O visual labiríntico nos conduz a expectativas de descobertas a cada cena que passa. Mas acima de tudo, há personagens fortes como Cobb, o indivíduo que é famoso por dominar os sonhos, mas na verdade trava uma luta constante para não ser dominado por eles. “A Origem” não só cria cenários, como também metáforas para o próprio cinema.

BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (2012)

Depois de ser acusado da morte de Harvey Dent, considerado um herói de Gotham, Batman ressurge para enfrentar um perigoso psicopata: Bane. Porém, precisa lidar com o fato dele próprio ser um foragido. O filme, que fecha uma trilogia de sucesso de público e crítica, apresenta novamente as maiores virtudes de seu criador: o realismo extremo unido a uma criatividade que leva o público a um misto de diversão e tensão, na medida certa. Nolan faz de seu terceiro Batman uma obra de super-herói cada vez mais realista, priorizando Bruce Wayne ao Batman, o ser humano aos seres fantasiosos.

INTERSTELLAR (2014)

Um equipe de exploradores viaja através de um buraco de minhoca no espaço atrás de um planeta habitável que possa ser o novo lar da raça humana. Desta vez, Nolan faz novamente um filme que beira a obra-prima, com um tema envolvente, sentimentos a flor da pele, cenas antológicas e com um grande elenco que já é marca registrada de seus filmes. O ator Matthew McConaughey faz um fazendeiro que nunca se identificou com sua profissão atual, e que se vê na situação de abandonar seus filhos em uma Terra beirando o apocalipse para procurar um novo planeta habitável e com isso salvar a raça humana. Em sua jornada, o dilema entre o pessoal e o universal sempre entra em conflito, envolvendo o espectador até o limite. O filme ainda se diferencia não só pelos aspectos emocionais, mas também pelos técnicos. É a primeira vez que um físico da estirpe de Kip Thorne participa ativamente do roteiro de um filme do gênero. É o filme com maior duração de cenas filmadas em IMAX, gerando cenas indescritíveis. Cena após cena, o espectador vê as duas horas e meia passar sem nem sentir. A trama é para gerar aquelas reflexões e discussões após o filme, ver teorias físicas finalmente se apresentando com verossimilhança para o espectador, admirar as imagens espetaculares do imenso e silencioso espaço e além de tudo isso, e principalmente, se emocionar bastante.

DUNKIRK (2017)

O próximo filme de Christopher Nolan é a trama de guerra “Dunkirk”, bastante esperada, e já elogiada por críticos que já viram o longa. Na história, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha avança rumo à França e cerca as tropas aliadas nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas e francesas, as tropas são lentamente evacuadas da praia. O filme estreia dia 20 de julho aqui no Brasil.

