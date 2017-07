Ex-prefeito de Iapu morre em Belo Horizonte

Isael Dias estava em um Toyota Etios, quando o condutor perdeu o controle e caiu em uma galeria, dentro de um canteiro de obras

DA REDAÇÃO – O ex-prefeito de Iapu, Isael Dias, de 76 anos, morreu em Belo Horizonte nesta quarta-feira (12). Isael, que já estava com problemas de saúde, também sofreu um trágico acidente de trânsito na capital sexta-feira, dia 7. Seu corpo foi sepultado ontem, em Iapu. Dias foi eleito prefeito em 1988 e cumpriu o mandato até 1992.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militares, o carro em que Isael estava, um Toyota Etios, caiu de uma altura de cerca de dez metros na avenida Barbacena, no bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O relatório indica que o carro com Isael Dias descia a rampa do Hospital Vera Cruz, quando o condutor, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle do Etios. O veículo atravessou o canteiro central da avenida Barbacena, chocou-se contra um Fiat Uno e caiu dentro de um canteiro de obras, que fica no lado oposto ao hospital. No acidente, três pessoas ficaram feridas.

Isael Dias foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e por uma unidade do SAMU, levado para o próprio Hospital Vera Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele já estava debilitado com problemas de saúde.

