Jogos movimentam as quadras e o comércio local

Estudantes que participam da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais estão prestigiando os estabelecimentos de Caratinga

CARATINGA- Semana de muitos jogos em Caratinga e de movimento intenso no centro da cidade. A etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) se encerra amanhã. Ao longo de toda a semana, escolas abrigaram as delegações de municípios vizinhos, que trouxeram atletas para disputarem as modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

E o grande número de adolescentes que estão em visita à cidade animou os comerciantes, que estão experimentando um salto de vendas. Principalmente, os estabelecimentos comerciais que estão situados nas proximidades da Praça Cesário Alvim, onde funciona o Centro de Convivência para os atletas, com shows e exibição de cinema.

Nas calçadas, haja mesas e cadeiras para abrigar todo o público. Os funcionários tiveram que trabalhar dobrado para dar conta de tantos pedidos, mas, animados com o aquecimento da economia. Os principais pontos prediletos dos adolescentes são as lanchonetes e sorveterias.

O DIÁRIO DE CARATINGA percorreu alguns comércios e registrou o movimento intenso. José Geraldo, proprietário de uma lanchonete, falou que está satisfeito com o evento e espera ansioso por uma próxima edição em Caratinga. “Só tenho que agradecer, porque com essa demanda de alunos, tem aumentando as nossas vendas e com isso tem atraído as pessoas da nossa cidade também a vir experimentar, o que tem feito com que nós ganhássemos mais a credibilidade do comércio. Tem sido ótimo, maravilhoso. Que seja bom para todos, porque realmente é espetacular esse evento, a cidade precisa disso cada vez mais”.

Mariene de Aguiar, operadora de caixa de uma loja especializada em açaí, também citou o grande número de clientes que foram ao estabelecimento ao longo da semana. “Ótima a movimentação, desde segunda-feira, na parte da noite. A gente não esperava esse fluxo de pessoas, nos pegou de surpresa. Quando as pessoas foram chegando levamos um susto (risos), mas deu certo. Veio muitos pedidos, que venham mais jogos, pra dar movimento pra nós e lazer para os meninos também, que está tendo na Praça, porque Caratinga geralmente não tem nada. Está aprovado!”.

Elisa Maria Coelho, sócia gerente de uma franquia de fast-food reforçou que a chegada dos estudantes trouxe alegria e boas vendas ao comércio local. “Como a maioria do público dos jogos é formada por adolescentes e jovens, que são o nosso maior público também, notamos uma grande diferença nas vendas. Só lamento de não ter sido divulgado antes, acabou que não nos preparamos muito para esse movimento. Claro que com passar dos dias fomos nos adaptando, mas no primeiro dia tivemos um pouco de dificuldade, por não sabermos desse evento. Mas, o salto de vendas foi considerável”.