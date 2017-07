Posto de combustíveis assaltado na zona rural de Ubaporanga

DA REDAÇÃO – Um assalto a um posto de combustíveis foi registrado na noite desta quarta-feira (12) no córrego Areia Branca, zona rural de Ubaporanga. Os bandidos fugiram levando R$ 345,59 e um celular.

O frentista disse que os dois autores chegaram em uma moto Yamaha Factor preta e que pediram abastecimento no valor de 40 reais. Quando o frentista foi fazer o abastecimento, notou que a placa da moto estava parcialmente tampada. Em seguida, eles anunciaram o assalto e tomaram o dinheiro do caixa e o celular do frentista. De acordo com a vítima, os dois bandidos estavam armados.

A Polícia Militar foi acionada e fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.