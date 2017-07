Assistente social da Apae de Caratinga é acusada de extorsão

Assistente social nega denúncia e advogados apresentam versão para o caso

CARATINGA – Um suposto caso de extorsão foi denunciado ao jornal DIÁRIO DE CARATINGA. Vânia Lúcia Costa Pereira, 44 anos, assistente social da Apae de Caratinga e vereadora pelo município de Ubaporanga, é acusada de extorquir a mãe de um garoto de apenas três anos, portador de autismo, que reside em Santa Rita de Minas. O caso já foi denunciado ao Ministério Público e à Polícia Militar em Santa Rita de Minas, conforme boletim de ocorrência M3782-2017-0000856, confecionado na última segunda-feira (10).

A DENÚNCIA

De acordo com a denúncia, há menos de um ano, uma mãe, que não será identificada para que a criança não seja exposta, leva seu filho todas as terças e quintas-feiras para se tratar na Apae, pois ele é autista. A família é muito simples e o esposo da vítima recebe apenas um salário mínimo. Para custear os gastos com o menino, que não são poucos, a família recorreu a um recurso da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), benefício de

prestação continuada que garante um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

A mãe fica feliz ao pensar que tem a possibilidade de conseguir ajuda e dar melhor qualidade de vida ao seu pequeno. Até aí, tudo bem. O problema, segundo a mãe, é quando fica sabendo que será obrigada a entregar mais da metade do benefício, caso aprovado, durante 20 meses para Vânia Lúcia.

ALEGAÇÕES DA FAMÍLIA

A assistente social de Santa Rita de Minas de Minas, Giane Alves de Paiva Dias, que fez contato com a família, aceitou conversar com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA. Segundo ela, no mês de maio, uma vizinha da suposta vítima a procurou indignada depois de ouvir o que a família do garoto autista estava passando. Logo depois, a suposta vítima também procurou Giane em busca de ajuda. “Ela me contou que entrou com pedido de benefício assistencial a quem é carente e tem algum tipo de deficiência comprovada por laudos médicos e ele tem direito a um salário minímo, mas a Vânia lhe disse ao preencher a documentação que quando ela fosse requerer o benefício, ele não seria concedido, ela deu garantia que não daria certo, mas que a mãe do menino não precisava se preocupar porque ela tinha um amigo, que é advogado, que ajudaria e em momento algum deu o nome dele e ele nunca apareceu”, contou Giane Alves, baseada nas informações passadas pela mãe.

A perícia foi feita em novembro do ano passado na agência do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) de Caratinga. De acordo com Giane Alves, a família contou que Vânia teria dito que para resolver o caso do benefício negado, o advogado cobraria R$ 10 mil e afirmou que se a suposta vítima não quisesse contratar o serviço não teria problema, mas mesmo assim marcaria uma reunião para explicar como seria. “A carta negando o pedido jamais chegou na casa da mãe, porém Vânia foi com uma carta do INSS, que deveria ter chegado no endereço da família, já dizendo que o pedido havia sido concedido ainda em novembro. Vânia foi a primeira a saber da aprovação do benefício e ligou para a mãe dizendo: ‘Pode levantar as mãos para os céus e agradecer que o benefício foi concedido e a carta está comigo’. De fato Vânia estava com a carta original com endereço da família, mas que não chegou em sua casa. Não sabemos como chegou nas mãos dela”, disse Giane.

A susposta vítima recebeu o benefício no início de abril e veio o retroativo, no valor de pouco mais de R$ 3 mil. Segundo informações passadas por Giane Alves, “Vânia comentou que o advogado tinha conseguido tudo, mas a mãe disse que não havia contratado ninguém, pois ela ficou de marcar uma reunião que nunca aconteceu. Então Vânia disse que a mãe tinha uma dívida de R$ 10 mil, dividida em 20 parcelas de R$ 500,00”.

A assistente social de Santa Rita de Minas acrescenta que a família disse que Vânia apareceu com extrato mandado pelo INSS, que não chegou para a família, dizendo para que ela passasse o retroativo e mais uma parcela de R$ 500,00 para abater no pagamento para o advogado. Nesse momento a mãe da criança começa a desconfiar que algo estaria errado. “Ela ligou para Vânia no dia em que recebeu e disse que estava indo a Apae para lhe pagar, porém a assistente social (Vânia) a encontrou na rua e a levou para um estacionamento ao lado da entidade, onde pegou o dinheiro, guardou na bolsa e fez uma anotação em um cardeneta com as datas das parcelas a serem pagas. A mãe disse que não poderia entregar R$ 3.000,00 do benefício, pois precisava de ao menos R$ 500,00 para comprar as fraudas que o filho estava precisando”.

De acordo com a suspota vítima, “em maio ela pagou mais R$ 500,00, que Vânia pediu para que ela deixasse com o sobrinho em uma lanchonete do lado da Apae, ela não foi pessoalmente buscar o dinheiro”.

No mês passado, como a família já tinha feito a denúncia ao Ministério Público e a mãe foi orientada a não passar nenhum dinheiro para Vânia. “A mãe disse que não poderia pagar, pois havia acontecido um imprevisto e Vânia disse: ‘tomara que não aconteça nenhum imprevisto da próxima vez’, fazendo com que a mãe se sentisse ameaçada”, contou Giane Alves.

DESDOBRAMENTO

Segundo Giane, esse mês Vânia ligou para a mãe dizendo que o advogado antigo tinha se mudado para Belo Horizonte, e ela havia perdido o papel de receber o dinheiro todo mês para repassar a ele. “Ela procurou a mãe dizendo que o primeiro advogado teria que passar para outro de Caratinga, porque o benefício seria cortado e ele já estaria no caso para assim que acontecesse ele resolver e pediu uma procuração assinada pela mãe. Instruí a mãe a não assinar nada. Ela perguntou o nome do advogado, Vânia disse apenas ‘Silvio’, que pode ser qualquer um”. Com intuito de não permitir que a família continuasse nessa situação, Giane e a suposta vítima procuraram a PM em Santa Rita de Minas, onde foi feito o boletim de ocorrência.

“No último sábado (8), Vânia esteve na casa dessa família, pediu perdão, chorou, disse que agiu por ganância e vaidade e queria devolver R$ 3.500,00, mas a mãe não aceitou, disse que do seu filho eram os R$ 3.000,00. No domingo (9), o pai da criança esteve em minha casa dizendo estar com medo, pois Vânia sabe onde sua família mora e onde ele trabalha, que é em Ubaporanga, cidade em que Vânia é vereadora. Ele estava recebendo ligações de Vânia e na terça-feira (11) a mãe foi abordada no corredor da Apae, perguntando se o dinheiro estava ajudando e reforçou que pelo salário do marido a criança não teria direito ao benefício. Ela sempre conversava sozinha com a mãe. E falou que se alguém procurasse, era para negar, pois poderia perder seu emprego na Apae”, relatou Giane Alves.

A MÃE

A mãe contou toda a história quando a reportagem esteve em sua casa da mesma forma que foi falado pela assistente social Giane Alves. Ela confirmou que realmente no último sábado, Vânia esteve em sua casa, pediu perdão, disse que o que aconteceu foi errado, que agiu por ambição, que não é uma pessoa má, que tem boa reputação, praticamente fundou Apae de Ubaporanga e pediu para não falar nada para ninguém e esquecer do que aconteceu. “Ela chegou a procurar meu marido no trabalho, dizendo que gosta do nosso filho e não queria que essa história fosse falada comentada”.

APAE

Como a denúncia envolve uma funcionária da Apae de Caratinga, embora não haja envolvimento da instituição com o caso, a reportagem procurou o presidente da entidade para saber se ele já conhecia o teor dessa denúncia. André Pena estava em viagem e disse que falaria sobre essa denúncia assim que retornasse.

DEFESA

Os advogados de defesa da assistente social Vânia, Max Capella e Cleunice Sampaio Capella relataram que a profissional tem seu escritório e presta assessoria dentro da área. Max afirmou que Vânia foi procurada pela suposta vítima independente da Apae, e informou que a criança se enquadra no quadro de deficiência, porém a renda per capita da família é superior ao exigido para obter o benefício. Vânia então explicou que para montar o processo e encaminhar, o valor cobrado seria de R$ 3 mil e como já tinha perspectiva de ser negado, teria que ser pela via judicial e informou que o advogado poderia cobrar até R$ 7 mil. O benefício foi concedido e a suposta vítima, por não ter visto o advogado, achou indevido. “Não teve porque, não precisou, o benefício foi concedido e assim Vânia deixou claro que não precisaria pagar R$ 7 mil”, explicou Max Capella.

MENSAGENS

Ainda segundo Max, na semana passada, Vânia recebeu mensagens em seu telefone particular do pai da criança, como se fosse um advogado, assinando com o nome de “João Calais”, dizendo que ‘ela mente’, ‘que estava extorquindo a família’, dizendo que ‘sua cliente não pagaria mais nada’ e ainda teria feito ameaças de levar ao conhecimento da Apae, da Câmara de Ubaporanga e da polícia. “Depois disso as mensagens passam a vir como o próprio pai da criança, voltando a falar que o caso iria para a polícia e começa assediar Vânia pedindo que não contasse para o marido dela e nem para a esposa dele”.

O advogado conclui por essas mensagens encaminhadas pelo pai, que a denúncia é inverdade. “Acredito também que tenha cunho político do pai da criança pelo fato de ter ameaçado levar ao conhecimento da Câmara de Ubaporanga para que seu mandato fosse cassado. Vânia é funcionária da Apae há 19 anos e nunca foi envolvida em nada que desabonasse sua conduta”, ressalta o advogado.

A reportagem entrou em contato com o pai da criança e ele disse que “desconhece todas as mensagens que Vânia afirma serem de seu celular e não sabe de que forma chegaram para ela”.

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO

O advogado Max explicou que a devolução do dinheiro foi feita pelo fato de Vânia ter ficado assustada com as ameaças do pai da criança, não por achar que houve algo de errado. “Quero ressaltar que as acusações são infundadas e falsas a ponto do pai da criança passar a fazer convites de cunho sexual para Vânia, com convites para encontros e pedindo para que ela não contasse nada para seu marido, nem para a esposa dele, pai da criança”.