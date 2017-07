Biblioteca Pública Municipal lança projeto “Bibliotecando”

CARATINGA – Na manhã de ontem, teve início o projeto “Bibliotecando” na Biblioteca Pública Municipal Frei Carlos de São José. A iniciativa tem o objetivo de apresentar o universo literário para crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM’s) de Caratinga e distritos. A primeira turma a participar do projeto, foi o grupo de alunos do 2º período do CEIM Rosa Maria Martins de Paula, do bairro Doutor Eduardo. As 24 crianças ficaram encantadas com os livros e principalmente com as histórias contadas pela professora e coordenadora Andréa Márcia.

“Esse projeto nos dá a oportunidade de apresentar o espaço literário para as crianças. Através das visitas, é possível realizar um trabalho pedagógico com muita leitura, música, e arte. Espero que seja um dia marcante para eles”.

Tatiana Lange Sabino, coordenadora do CEIM destacou a importância das atividades realizadas fora de sala de aula. “Adorei a ideia do projeto, pois assim as crianças descobrem que existem outros métodos de diversão e informação, sem que as atividades fujam do conteúdo didático. Atualmente a Biblioteca Municipal conta com um acervo de 27 mil livros, além de um espaço digital completo para pesquisa e trabalho escolar. Devido ao período de férias que se aproxima, o projeto terá continuidade no próximo mês de agosto, com a participação de alunos de todos os CEIM’s.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga