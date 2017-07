Bandidos ameaçam e assaltam casal na zona rural de Entre Folhas

DA REDAÇÃO – No início da noite de terça-feira (11), um casal foi ameaçado e assaltado no córrego Boa Sorte, zona rural de Entre Folhas. Os bandidos fugiram levando equipamentos, celulares, dinheiro e cheque.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu a informação sobre o crime. Uma equipe da PM foi ao local e conversou com as vítimas, 60 e 54 anos respectivamente. Elas disseram que dois indivíduos chegaram armados a residência, que chutaram a porta da cozinha e anunciaram o assalto. Então, um dos autores colocou a arma no pescoço de uma das vítimas e passou a ameaçá-la.

Os marginais pegaram 135 reais, uma roçadeira, uma sela, três celulares e ainda obrigaram a vítima a assinar cheque no valor de 500 reais. Após o crime, a dupla fugiu numa motocicleta em direção ao córrego Passa Dez, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Os militares mostraram fotos de indivíduos contumazes neste tipo de crime e o casal identificou um dos suspeitos, porém ele não tinha sido detido até o final dessa edição.