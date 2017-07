Emoções Básicas do Ser Humano

Diante de um estímulo, o nosso corpo reage de acordo com a circunstância e intensidade, desencadeando uma das cinco emoções básicas. Desde a detonação da carga emocional até seu efeito corporal, podemos identificar três tempos da emoção: • O SENTIR • O EXPRESSAR VERBAL • O ATUAR CORPORAL.

1º Tempo: O SENTIR

É um processo intrapsíquico. Todo ser humano vem programado para sentir as cinco emoções básicas. É natural e normal que tanto o homem quanto a mulher sintam: Raiva, Medo, Tristeza, Alegria e Afeto. As vezes alguns afirmam não sentir determinado sentimento, mas isto não é possível. O que ocorre é um processo educacional que possa reprimir alguma emoção. Veremos adiante que assim começam as emoções de disfarce: proibição de uma emoção autêntica e imposição para que você não sinta o que sente, e sinta o que o outro quer que você sinta.

2º Tempo: O EXPRESSAR VERBAL

É traduzir a emoção por palavras. É humano, e até onde sabemos, somente os humanos têm a possibilidade de exprimir o que estão sentindo através das palavras, é o processo verbal, é o grande diferencial do homem para os demais animais: o poder da palavra. Sendo as palavras símbolos mentais, a expressão verbal é algo de extraordinário na vida humana: a palavra tem o poder de ajudar se expressam de modo adequado, como também podem prejudicar se expressar de modo inadequado. Há palavras que alegram e as que entristecem, assim como induzir ao medo, a raiva ou podem aclamar, algumas trazem dúvidas ou esperança, outras negam e outras afirmam determinados sentimentos. Enfim, as palavras têm substância e poder, representam o fio de ouro do pensamento, das crenças dos sentimentos.

3º Tempo: O ATUAR CORPORAL

É a expressão corporal das emoções, ou seja, o modo como a emoção sentida ou verbalizada se exprime através da linguagem do corpo. Sabemos que a energia da emoção se espalha por todo o corpo, atingindo determinados setores, e que ao alcançar nossos músculos, as emoções produzem movimentos diversos: finalista e não finalistas, repentino ou calmamente, aproximativos ou separativos, espontâneas ou provocativas.

A TABELA ABAIXO MOSTRA A ESSÊNCIA DO QUE FOI DITO, CORRELACIONANDO CADA EMOÇÃO AOS FATORES: ESTÍMULOS, EFEITOS E CONSEQÜÊNCIAS:

Estímulo (Causa) Efeito (Emoção) Consequência (Conduta) Obstáculo —— RAIVA———- Agressão/Superação/Defesa Perigo———- MEDO———– Fuga ou Luta Perda———— TRISTEZA—– Paralisação/Recuperação Conquista—— ALEGRIA——- Aproximação Contato——— AFETO———- Conjugação

A psicóloga Maria de Fátima, terapeuta do Instituto Luz, compilou as cinco emoções básicas da seguinte maneira:

RAIVA: Induz movimentos violentos de ataque ou de defesa, aumentando a força corporal, gerando força e energia para superar obstáculos. A raiva se apresenta como defesa natural, uma espécie de força vital. Como não existe uma emoção chamada coragem, raiva funciona como antídoto natural contra o medo. FACETAS DA RAIVA: Agressivo, Crítico, Irado, Histérico, Invejoso, Rabugento, Decepcionado, Chocado, Exasperado, Frustrado, Arrogante, Agoniado, Hostil, Vingativo, Colérico, Sentido, Indignado, Chateado, Revoltado.

MEDO: O medo é um impulso. O medo nos ensina o respeito ao limite, porém precisa ser superado quando ele é ou quando se torna patológico. FACETAS DO MEDO: Tímido, Apavorado, Medroso, Horrorizado, Desconfiado, Incrédulo, Envergonhado, Embaraçado, Surpreso, Culpado, Ansioso, Prudente, Indeciso, Constrangido.

TRISTEZA: A tristeza é a negação da alegria. O positivo é expressar a tristeza por palavras e gestos, entre em contato com o sentimento e permita-se chorar e ou recolher-se. Longo período de tristeza leva a depressão, baixa nos níveis de anticorpos, predispondo o ser a infecção com maior facilidade, é uma das emoções mais perigosas a saúde quando muito prolongada. As modificações corporais provocadas pela tristeza são menos evidentes do que as das demais emoções. FACETAS DA TRISTEZA: Triste, Desesperado, Desgostoso, Depressivo, Entediado, Solitário, Ferido, Desolado, Meditativo, Estafado, Retraído, Apiedado, Concentrado, Deprimido, Melancólico, Nostálgico.

ALEGRIA: É a emoção mais boicotada, a alegria expande o ego e contagia. Os efeitos da alegria são impulsos fortalecedores da energia geral. Sendo a alegria uma emoção contagiante com tendência a aproximação física, toques, abraços afagos. FACETAS DA ALEGRIA: Alegre, Contente, Confiante, Feliz, Satisfeito, Animado, Interessado, Deslumbrado, Otimista, Aliviado, Eufórico, Embriagado, Espirituoso, Numa Boa.

AFETO: Emoção presente nos estados de amor, em seus diversos rótulos, amor maternal, paternal, filial, fraternal e romântico. O afeto expande a alma engrandecendo-a, correlaciona-se ao prazer, sexo e ao amor, induzindo-nos a uma aproximação física tão grande que permite ou traz proteção e reprodução. FACETAS DO AFETO: Amoroso, Apaixonado, Solidário, Malicioso, Deslumbrado, Vidrado, Saudoso, Encabulado, Indiferente, Curioso, Enternecido, Comovido, Esperançoso.

Luciana Azevedo Damasceno – Neuropisicóloga e Terapeuta Cognitivo-Comportamental formada pela PUC Rio. Elogios, dúvidas e sugestões: llucianna@gmail.com