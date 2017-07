Caratinga abre oficialmente etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais

CARATINGA- A etapa regional do Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2017 acontece essa semana em cinco cidades do Estado. Na noite da última segunda-feira (10), o município de Caratinga abriu oficialmente os Jogos.

Para o superintendente de Esportes e Cultura de Caratinga, Clayton Rocha, as expectativas são as melhores e a grande surpresa é a montagem do Centro de Convivência, com objetivo de aproximar ainda mais os jovens envolvidos na competição. “A gente vem preparando para esses jogos desde que assumimos o esporte na cidade, juntamente com o Leandro, fomos a Belo Horizonte fazer o pedido para que a sede da regional viesse para Caratinga para movimentar a nossa cidade, que está muito parada. Vai movimentar toda a cidade, todo mundo vai ver atletas por todos os lados da cidade. Além do esporte, que é o que a gente gosta, é trazer recursos para o comércio, gerar até mais empregos. Preparamos para fazer com sucesso, todas as quadras foram reformadas”.

Caratinga é a sede que mais recebe jogos e municípios nesta etapa – 499 partidas entre 92 cidades. Estão em disputa, as modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca, voleibol, vôlei de praia e xadrez. O Centro de Convivência funciona de 18h às 22h, na Praça Cesário Alvim, com ambiente para alimentação e muitos shows. Ontem, às 18h teve ‘Cinema na Praça’ e às 21h show com ‘55 Band’. Hoje, tem mais cinema; às 19:30h, show com Marina Ribeiro e às 21h show com ‘Luíza Rico e Banda’. Veja a programação dos jogos que acontecem hoje: