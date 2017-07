Presidente da LCD fala sobre as expectativas para o Regional de 2017

CARATINGA – Nas últimas edições, o Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) foi disputado em alto nível técnico, pois os clubes investiram e até jogadores com passagens por grandes equipes do futebol profissional do Brasil marcaram presenças, como Rodrigo Posso, Somália e Walter Minhoca. E de acordo com Marcelo Cruz, presidente da LCD, para a edição deste ano, a competição tem tudo para repetir o êxito dos anos anteriores ou mesmo superá-las. “A Liga está preparando um grande Regional Amador 2017 justamente para trazer de volta grandes e claro fazer o nosso futebol amador cada vez mais forte, pois estamos tentando resgatar o Regional de grandes épocas. Claro que sabemos das mudanças no futebol como o passar dos anos, mais é indiscutível que nossa região tem o melhor e mais equilibrado futebol amador”, ponderou Marcelo Cruz.

De acordo com o presidente da LCD, o campeonato deverá começar no próximo mês. “O Regional tem a previsão de seu início em 27 de agosto e este ano teremos a oportunidade de ver grandes atletas atuando nos gramados de nossa região”, disse Marcelo Cruz. Segundo ele, a próxima reunião será marcada ainda este mês, quando acontecerão sorteio dos grupos, chaveamento e a leitura do Regulamento Geral de Competição. “Estamos aguardando a confirmação de mais três equipes durante a semana”, finalizou.

TIMES

– O atual campeão do Regional, o EC Santa Cruz, promete brigar pelo título mais uma vez, pois manteve o treinador, João, e o presidente Ronaldo Cascão, sempre com uma postura competitiva, não medirá esforços para levar o Gorila ao título deste ano.

– ASBJ, como todos os anos, vem com seu favoritismo absoluto devido a extrema qualidade de sua comissão técnica que trabalha com que existe de melhor em atletas amadores e profissionais de nossa região, isso é dado a competência em preparar uma equipe amadora para a disputa do Regional.

– Outra equipe que promete grande elenco e, claro, uma grande festa é o Esplanada, onde a famosa “Grota” sempre lotada e todos sabem que é a torcida mais apaixonada de Caratinga.

– O caçula do Regional, o Santo Antônio, treinado por “Kim”, promete uma equipe competitiva e é visível a organização da equipe para 2017.

– Equipe que vem forte e com grande estrutura é o Ipanemense, coordenado pelo Genilson, que fará recordar grandes jogos na década de 90 onde disputava o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão.

– Botafogo de Inhapim, de Carlos Viggiano, que está resgatando a linda e vitoriosa história deste clube de tradição regional.

Conforme Marcelo Cruz, outras equipes que darão um espetáculo em campo este ano são Santa Helena, de Caputira; que comandada por Luiz, ‘o vereador do Esporte’; que vem forte devido a bela campanha no Regional do Café 2017. “A equipe de Entre Folhas, do Edgar, pretende grande elenco e o time de Ubaporanga, que depois de algum tempo, está de volta ao campeonato Regional”.

– A equipe Promessas, de Santa Bárbara do Leste, pretende uma grande campanha no campeonato e para isso investe na base, que é uma das mais organizadas da região.

– Juping, de Pingo D’água, time presidido por Jaider, também promete uma forte equipe para disputa do Regional 2017.