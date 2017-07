Nivalda encerra semestre com bons resultados

CARATINGA- A atleta Nivalda Martins faz um balanço de suas últimas competições. No dia 21 de maio ela participou da ‘Meia Maratona de Caratinga’, com o percurso de 21 km, saindo da Praça da Estação seguindo a Dom Modesto. Com o tempo de duas horas e quatro minutos, se classificou em 9° lugar geral e 1° em sua faixa etária.

Já no dia 18 de junho, a atleta disputou a corrida de trilha da Fazenda Água Santa, em Vargem Alegre. Ela concluiu o percurso de 6 km conquistando o 1° em sua faixa etária, com tempo de 41 minutos e 13 segundos. No dia 2 de julho aconteceu a ‘Corrida dos Bombeiros de Governador Valadares’, com o percurso de 11 km. Nivalda terminou em 14° lugar geral e 2° em sua faixa etária, com o tempo de uma hora.

E no domingo (9), foi a vez da ‘Mini Maratona Ecológica do Macuco’, em Timóteo. O percurso se dividiu em 9 km de asfalto e outros 10 km de estrada chão, marcado por subidas longas e bem íngremes. A atleta finalizou os 19 km com o tempo de uma hora e 51 minutos, alcançando a terceira colocação em sua faixa.

Agora, Nivalda segue na expectativa para as próximas competições previstas, principalmente, a ‘Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro’, que acontecerá em agosto. Ela agradece ao apoio da Prefeitura de Caratinga, Viação Rio Doce, Auto Moto Escola Vitória e Academia Maximus Fitness, pelo trabalhos de fortalecimento.