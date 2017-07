UAI conquista a Copa Regional Sub-17

INHAPIM– A Equipe do UAI (União Atlética Inhapinhense) conquistou no domingo (9) a Copa Regional Sub-17, ao derrotar o CESJO (Centro Esportivo de São João do Oriente) na disputa de pênaltis. Após o resultado de 0 a 0 no tempo normal de jogo. A partida foi disputada no Estádio Municipal de Inhapim.

As duas equipes chegaram a final de forma invicta, foram seis partidas, com cinco vitórias e um empate.

FICHA TÉCNICA

UAI garantiu o título com a seguinte equipe: William, Vitor, Samuel, Luan e Márcio, Zé Lucas, Davi (Luís Miguel), Gilsinho e Sávio, Ricardo (Danilo) e Guilherme. CESJO ficou com o vice-campeonato com o futebol de: Ramon, Erick, Idélisson, Ruán e Matheus, Guilherme (Júlio), Daniel (Adelino), João Olívio e Arthur, Alessandro e Leonardo (Nilton). Edson da Silva foi o árbitro, auxiliado por Agnaldo Moraes e Francisco Martins. Mesário: Norival Carioca.

DESTAQUES DA COPA

O jovem Alessandro Júnior do CESJO foi o artilheiro da competição com 10 gols marcados; o goleiro menos vazado foi William (UAI) que sofreu apenas um gol.

Participaram da competição as seguintes equipes: UAI, CESJO, Leopardo da Vila, de Santa Rita de Minas; Manchester City, de São Domingos das Dores; Entre Folhas e Dom Cavati.

O organizador da Copa Regional Sub-17 e também diretor de Esportes da Prefeitura Municipal de Inhapim, Ernane Santos, agradeceu a todas equipes que participaram da competição e garantiu que no próximo ano vai aumentar o número de participantes.