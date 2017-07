TARDE LÍRICA: Escritora Marilene Godinho recebe homenagens de alunos do ensino fundamental

CARATINGA – A escritora caratinguense Marilene Godinho foi presenteada carinhosamente por uma tarde de muita poesia e do jeito que ela mais gosta: cheio de crianças. Uma tarde lírica foi preparada na última quinta-feira (6) para homenagear a autora e também para marcar o aprendizado e a vivência desses alunos com o mundo da literatura. As turmas do 5º ano do ensino fundamental da Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), criaram poemas e também recitaram obras da autora durante o encontro.

De acordo com a supervisora pedagógica da Escola, Poliana Marques, o momento faz parte da disciplina de Língua Portuguesa e de Literatura, onde os alunos tem contato com obras de autores consagrados e regionais. “Eles puderam conhecer vários livros escritos pela Marilene Godinho. Quiseram conhecer a autora, ficaram felizes em se encontrar com uma escritora caratinguense. E hoje eles puderam saber um pouco mais da Marilene, na história dela, da vida e dessas obras que ela construiu”, expõe Poliana.

Marilene Godinho é formada em Letras, já foi professora e é autora de 36 livros no total, sendo três de adultos e o restante infanto-juvenil. Em breve, estará lançando mais dois. A escritora é pioneira em Caratinga na literatura para crianças. “Meus momentos mais especiais são com as crianças. Seja na sala de aula, seja em homenagens que eles me fazem. Fico surpreendida como eles leem, conhecem meus livros todos. E quem sabe, com isso, eu possa abrir caminhos para que eles gostem de outros livros nessa formação do hábito de leitura, que para nós que militamos na educação é um grande desejo. Isso me emociona”, declara ela.

As crianças tiveram também um momento para entrevistá-la, perguntando sobre sua carreira, história e curiosidades da prática da escrita literária. “Gostei demais, porque sempre sonhei em conhecer uma pessoa que escreva livros que eu gostasse. Ela é uma pessoa muito boa, amigável, amei conhecer”, conta uma das alunas, Nicole Miranda, 11 anos. No final, Marilene presenteou a criançada com alguns de seus livros e, em troca, recebeu deles um belo arranjo de flores.