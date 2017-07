Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido por cinco jovens

CARATINGA – Fagner da Silva Soares, 28 anos, foi agredido na noite de desde domingo (9) na praça Jones de Oliveira Pena, bairro Limoeiro. A Polícia Militar prendeu cinco suspeitos de serem os autores da agressão.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros militares e encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Conforme os bombeiros, Fagner sofreu traumatismo craniano grave.

Cinco menores, com idades entre 14 e 17 anos, e Greidson Lopes Miguel, 21, foram detidos pela PM. Eles são suspeitos de terem agredido a vítima. Segundo informações da PM, um dos menores teria dito que Fagner tentou abusar sexualmente de um deles. A discussão começou no Campo Polivalente, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares também recolheram pedaços de paus e pedras usadas para agredir Fagner.