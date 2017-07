Acidente com vítima fatal na avenida Dário Grossi

CARATINGA – Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite de sábado (8) na avenida Dário Grossi. Filipe Elias Silva de Santana, 25 anos, veio a óbito devido um acidente de motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada por populares, que avisaram que um acidente tinha acontecido na avenida Dário Grossi, nas proximidades da igreja Águas Vivas. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os bombeiros militares, que já prestavam socorro à vítima. Uma testemunha relatou que estava num churrasco na zona rural de Piedade de Caratinga e que seguia junto de outra pessoa em um veículo e que a frente estava Filipe Elias em uma moto Honda Broz. Essa testemunha relatou que ao fazer uma curva, Filipe perdeu o controle da motocicleta, caiu e ficou desacordado.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros militares e levada ao Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU), mas não resistiu aos graves ferimentos.

Os policiais constataram que Filipe Elias era inabilitado e que o veículo foi emprestado por outra pessoa. O dono do veículo foi localizado e contou que eles estavam no churrasco e que veio trazendo uma colega que estava embriagada e que Filipe se prontificou a trazer a motocicleta. O proprietário da moto alegou não saber que Filipe era inabilitado. Ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Cinegrafista agredido durante reportagem

Ao fazer a cobertura desse acidente, Wilson de Oliveira Júnior, cinegrafista da TV Sistec, foi agredido. Ele disse que o ato de violência foi praticado por dois homens. Incialmente as agressões foram verbais e também houve ameaças. Em seguida Wilson foi empurrado e agredido pelo mesmo indivíduo que fez as ameaças. Um outro homem que estava no local se juntou ao agressor para espancar o repórter cinematográfico. Wilson Júnior teve leves escoriações no braço direito, peito e pescoço.

A respeito desse fato, a TV Sistec emitiu a seguinte nota: “Há 26 anos no ar, a TV Sistec sempre foi pautada pela ética jornalística e imparcialidade. O principal objetivo da emissora é cumprir seu papel de manter o telespectador de Caratinga e região bem informado. A direção da TV Sistec, não se conformando com este grave desrespeito aos profissionais da imprensa, tomará as medidas cabíveis para responsabilizar e punir os autores desse lamentável episódio”.