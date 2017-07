Policial e vigilante são mortos em Santa Margarida

PM fez intenso rastreamento e três suspeitos foram presos na tarde de ontem

DA REDAÇÃO – A cidade de Santa Margarida viveu momentos de pavor na manhã de ontem. Um grupo de bandidos assaltou a agência do Sicoob e depois tentou assaltar a agência do Banco do Brasil, localizadas na avenida Otacílio Vieira Campos. Este bando, formado por oito indivíduos, matou um cabo da Polícia Militar e um vigilante da agência. No momento da fuga, eles fizeram dois reféns e usaram como ‘escudo humano’.

A Polícia Militar empreendeu rastreamento pela região e três suspeitos foram presos ainda na tarde de ontem.

ASSALTO E MORTES

Os marginais chegaram por volta da 9h desta segunda-feira (10). Eles estavam fortemente armados. Primeiro roubaram a agência do Sicoob. Depois tentaram assaltar a agência do Banco do Brasil, mas os vigilantes reagiram. O vigia Leonardo José Mendes foi baleado dentro da agência. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro vigilante também foi baleado, mas foi socorrido ao hospital César Leite, em Manhuaçu, e não corre risco de morte. No momento da fuga, um dos bandidos matou o cabo Marcos Marques da Silva, 36. O tiro acertou a cabeça do militar e ele morreu na hora.

Alguns moradores de Santa Margarida chegaram a gravar vídeos mostrando a ação dos bandidos. Num deles é possível ver o grupo em uma caminhonete Fiat Toro, cor verde, placas PYS 6660/Contagem(MG). Esse veículo foi abandonado numa lavoura na região do distrito de Granada, município de Abre Campo, e os assaltantes fugiram no Gol 97 cinza, placas GUE-2860. Os reféns, sendo um funcionário e um cliente do banco, foram libertados pelos bandidos.

Não foi informada a quantia levada do Sicoob de Santa Margarida.

VELÓRIO

O corpo do policial militar cabo Marcos Marques da Silva foi velado na igreja Assembleia de Deus, na rua Mauá, bairro Petrina, O sepultamento está previsto às 10h de hoje no cemitério Parque das Flores, em Manhuaçu.

O comandante da 12ª Região da Polícia Militar (RPM), coronel Edvânio Rosa Carneiro, lamentou a morte do policial militar. “Não é a primeira empreitada dos indivíduos que demostram não tem utilidade para a sociedade. Não ajudam a construir um país melhor e atacam as instituições que defendem a sociedade. Não tenho palavras para defender o comportamento desses indivíduos”, disse o comandante.

Não foram passadas informações a respeito do velório do vigilante Leonardo José Mendes.

PRISÕES DOS SUSPEITOS

A PM fez rastreamento numa operação que contou com apoio também da Polícia Civil. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e três aeronaves vasculharam toda a região. Por volta das 13h25 de ontem, três suspeitos foram detidos na região do córrego Bom Jardim, zona rural de Santa Margarida. Outro suspeito conseguiu fugir dessa abordagem. Os militares apreenderam três armas calibre 12, uma submetralhadora, dois coletes balísticos, toucas ninjas e munições.

Os demais envolvidos não tinham sido detidos até o final dessa edição.

ATUALIZAÇÃO DA MATÉRIA

Os nomes dos suspeitos de matar o cabo da PM e o vigilante do banco são Wesley Rosa Firmino, 23 anos; Josimar Pereira Rodrigues, 30 anos; e Sirlande da Silva Ferreira, 27 anos. O quarto suspeito Daniel Rodrigues Aguiar, 34 anos, continua foragido e está sendo procurado.

Incialmente foi divulgado que o bando era composto por oito indivíduos, porém a Polícia Militar confirmou que quatro indivíduos participaram destes crimes.